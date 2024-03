Mulino: Regresarán las laptops y las mochilas

Los programas de apoyos hacia el sector educativo, como lo son la entrega de mochilas, útiles escolares y las laptops, serán nuevamente implementados en el país, así lo aseguró el candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, José Raúl Mulino.

El restablecimiento de este apoyo hacia el sector educativo panameño, forma parte del plan de Gobierno de Mulino y Ricardo Martinelli, dentro del cual se establece la entrega de estas laptops con Internet, para que los estudiantes puedan hacer sus tareas.

Puntualmente para que a través de esta herramienta, los estudiantes del país puedan consultar las distintas enciclopedias y hacer sus investigaciones.

Mulino afirmó que con ello se busca que la educación vaya avanzando y para ello hay que establecer métodos de actualización de los educadores de todo el país.

"Tenemos que conectar a esa juventud que está estudiando, con la realidad laboral de Panamá", comentó el candidato.

Agregó que hace días un muchacho le decía que en el futuro quería ser soldador, porque su papá era plomero y con esto lo educó, a lo que le respondió que le parecía excelente.

"En este país, estoy seguro que a ustedes en sus casas también han pasado por el problema de encontrar un buen electricista o un buen plomero un buen reparador de estufas, lavadoras, aires acondicionados, algo que se da porque la educación técnica, la vocación técnica de las personas no se explota en su debida forma", dijo.'

Explicó que aquí puede haber muchas personas con capacidad para hacer buzos, soldadores marinos, reparadores de propelas de barcos, entre otros.

"Hace tiempo me comentaba un colonense que tiene una empresa de soldadura marítima y me decía mire señor Mulino, yo no me doy abasto con los contratos y allí se gana buen chen chen soldando bajo el agua y me decía no tengo un colega aquí en Colón que me pueda ayudar, por lo que tengo que rechazar trabajos de soldadura marina", acotó.

En el tema de seguridad, Mulino comentó lo que está pasando en las costa panameña, algo que le preocupa y puso como ejemplo el decomiso que se hizo en Pedasí de más de dos toneladas de drogas.

Recordó que en sus tiempo de ministro cuando se decomisaba más de una tonelada de drogas, eso era la excepción y no la regla, "hoy día es la regla", algo que se da porque con el pretexto de "fregarme", Juan Carlos Varela quitó los radares y las costas están totalmente desprotegidas.

"Desde la presidencia voy a impulsar nuevamente la instalación de radares para proteger las costas y por ende la entrada de drogas al país", argumentó.

Además de esto, Mulino reiteró que la seguridad del país no es solo narcotráfico, sino que la seguridad ciudadana es importante, algo que en su gestión tuvo que ver mucho con la implementación de los llamados "vecinos vigilantes".

Reunión estaba agendada

El candidato por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, José Raúl Mulino, aclaró ayer que tenía programada una reunión con la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, sin embargo fue cancelada.

Dicha reunión, estaba programada a las 8:00 a.m. en la residencia de la embajadora ubicada en el sector de La Cresta.

"Todas mis reuniones son abiertas, lo dije en el noticiero de Telemetro, y en camino a casa de la Embajadora, me informó un funcionario de la embajada que la reunión había sido cancelada", explicó.

De igual manera, se le informó que la misma sería reagendada."Quiero aclarar y ser enfático de que sí tenía una reunión agendada esta mañana con la embajadora de los Estados Unidos. Espero poder tener una próxima reunión no solo con ellos, sino con todas las delegaciones diplomáticas con intereses en Panamá", dijo.

Mulino dijo que no ve la necesidad de tener reuniones secretas a menos que se traten de temas de seguridad nacional.

