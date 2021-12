No dudan de que procurador de la administración protegía a Porcell

Luego que el procurador de la Administración, Rigoberto González, manifestara que en los casos que manejó sobre Kenia Porcell no halló actos delictivos, abogados consultados dijeron no esperar menos del funcionario, quien fue un estrecho colaborador de la exprocuradora.

"Nunca dudamos que él era una especie de defensor de ella", dijo el abogado Alfredo Vallarino, quien confía en que las investigaciones contra Porcell avancen, luego que sus subalternos fueran sacados de las fiscalías que llevan a cabo estas sumarias.

Sobre los Varelaleaks, el escándalo que provocó la renuncia de Porcell, el procurador dijo que aunque el tiempo no le alcanzó para realizar un mayor análisis, tras la dimisión de la procuradora, tiene entendido que en las fiscalías, la investigación culminó como inició, sin que se estableciera delito alguno.

Al respecto, Vallarino dijo que cualquiera persona que tenga dos dedos de frente y un título de Derecho y lee los Varelaleaks sabe perfectamente que hay una cantidad de delitos cometidos, que son de más de dos dígitos.

"El procurador no sabe que permitir la injerencia de un presidente en el Ministerio Público es un delito; no sabe que agarrar y permitir testigos protegidos comprados es un delito; no sabe que agarrar y tener a una persona en el Consejo de Seguridad Nacional sin ser procuradora y manipularla es un delito", mencionó el abogado.

A otra profesional del derecho que no le sorprende las declaraciones del procurador González es Alma Cortés, quien consideró que ninguna opinión suya con respecto a hechos del gobierno anterior van a prosperar.

"No me extraña que este señor procurador, sabiendo, conociendo y teniendo toda la evidencia, haya dictado una opinión contraria al derecho", expresó.'

Fueron 23 denuncias las que se presentaron contra Kenia Porcell, durante el periodo en que fue jefa del Ministerio Público, ante el procurador de la Administración, que era el encargado de investigarla.