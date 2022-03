Panamá carece de equipos que alerta sobre tsunamis

Desde 1882 a la fecha se han registrado 12 tsunamis en Panamá, provocando unas 200 muertes, algunos de los cuales incluso la población no se ha dado cuenta debido a que han sido sin mayor fuerza.

Así como Panamá no está exento a que se presenten eventos sísmicos, tampoco está alejada la posibilidad de un tsunami en cualquiera de las costas.

Incluso en último tsunami registrado en Panamá fue en enero pasado, tras la explosión del volcán Tonga, pero como no fue de mayor intensidad la población no se dio cuenta.

El comité se creo desde el 2005, luego que se registrada uno de estos fenómenos en Sumatra que dejó más de 200 mil personas muertas. Ese fue un mega tsunami que llegó a Africa, Asia y a América.

No obstante, quienes integran este comité reconocen que no han avanzado con la velocidad que ellos quisieran debido a que no han podido aún crear el marco legal que los avale.

Y es que para poder funcionar adecuadamente este comité necesita apoyo financiero, apoyo logístico, y concienciación de las autoridades sobre que eso hace falta hacerlo por el bien del país.

En ese sentido el ingeniero Arnulfo Sánchez, jefe de Ambiente de la Autoridad Marítima de Panamá y quien preside el Comité Nacional de Tsunamis, plantea que el marco legal es necesario para poder contar con los fondos requeridos para comprar equipos y pagarle al personal adecuado.'

50,000

dólares cuesta una mareógrafo. En Panamá se necesitan al menos 10 para instalarlos en las costas. 10,000

dólares cuesta una sirena de alerta los tsunamis, también se requeren 10.

Panamá necesita instalar equipos para monitorear el movimiento del mar y sirenas que alerten en momentos que la población tiene que movilizarse, pero lo fondos para este proyecto no existen.

Se necesitan mareógrafos especializados para tsunamis, cuyo costo no sobrepasa los 50 mil dólares incluyendo la instalación y el mantenimiento por un año o dos años.

Arnulfo Sánchez, explica que como comité se han hecho estudios y en esta nación centroamericana se requiere instalar unos 10 mareógrafos que estarían tanto en el Oceáno Pacífico como en el Atlántico.

En Panamá solo se ha, logrado instalar un mareógrafo y ello gracias a una donación internacional.

Ese equipo que se recibió mediante una donación se colocó en el Porvenir en la comarca Guna Yala con el permiso de las autoridades gunas.

Cuando se realizó esa instalación que lo hizo personal técnico de Hawai se le informó sobre el mismo a personal de la Universidad de Panamá, Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), del Instituto Tommy Guardia y Etesa. Lo que se buscaba es que persona interinstitucional tuviera conocimiento del mantenimiento que se efectúa a este equipo, y la limpieza que se tiene que hacer periódicamente.

"Todos los años se realiza el mantenimiento, que incluye el cambio de batería y cables por la seguridad", expresa el especialista.

La inversión total para unos cinco años, que incluye mantenimiento, estaría como en un millón y medio de dólares ello por las distancias en que se colocarán y el mantenimiento que se tiene que efectuar.

Hay puntos que se contempla la ubicación de estos mareógrafos una vez se logren obtener, es así que se piensa ubicar uno en Punta Burica, otro que podría ir en Garachiné o en Bahía Piña.

Recuerda que son distancias largas y se requiere darle mantenimiento. Cuando se efectúan esos trabajos se necesita que el personal se quede entre dos a tres días.

También se tiene contemplado uno en Isla Coco, otro por Coiba. El mantenimiento no sería tan barato, ya que hay que ir a esos lugares cambiar las pilas, y pagarle al personal técnico y la movilización.

"En el caso del Caribe, uno de los mareógrafos estaría en Bocas del Toro, otro en la frontera con Colombia y serían distancias largas y habría que darle mantenimiento todos los años serían 10 visitas, y ello involucra persona, logística etc", destaca.

Los mareógrafos están hechos para avisar el comportamiento del mar y este proyecto no solo beneficiaría a Panamá sino al resto de los países de Centroamérica, y pasarían a ser parte de una red mundial de mareógrafos.

Ya instalados estos equipos y se detecta algo irregular en el comportamiento del mar Panamá tendría la información que compartiría con países del norte y Sudamérica también.

El funcionario explica que si se registra un tsunami en Chile, mediante los equipos se informa a Perú, Ecuador, Colombia y Panamá. El aviso es automático a través de satélites y daría tiempo a las autoridades encargadas del tema hacer el aviso se emergencia.

Con la información que brinden los mareógrafos se tendría el tiempo de avisar y que el Sinaproc y el comité de tsunami tomen las medidas para que la población se movilice si es necesario hacerlo.

A pesar que este proyecto se necesita, el comité no cuenta con un presupuesto fijo, sino que depende de cada institución, que de por sí tienen presupuestos limitados.

Hay un borrador del marco legal de este comité y se está solicitando el apoyo de los abogados de las diversas instituciones para plasmar este documento y el comité pueda contar con un presupuesto propio para realizar la compra de los equipos y contratar el personal especializado en la materia.

Muchos países también tienen instalados sirenas especializadas en tsunamis, en Panamá no hay. Por ello se tiene planeado adquirir estas sirenas, pero al no haber presupuesto no se puede avanzar.

Actualmente hay una sirena en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Armuelles, pero esta hay que adecuarla ya que el sonido no es que se debe emitir en caso de un fenómeno de esta naturaleza. El precio de las sirenas de varía, dependiendo de la tecnología. Hay unas que avisan con voz y alerta sobre el tsunami.

En el caso de las sirenas se necesitaría instalar unas 10, en áreas vulnerables como Puerto Armuelles, Guna Yala, Isla Colón, ciudad de Colón, Los santos, Garachiné, Jaqué.

Este tipo de equipo se necesitan para actuar en caso de tsunamis y no se han adquirido a pesar que el costo de cada una no sobrepasa los 10 mil dólares.

Cada año el comité realiza un simulacro en el Caribe, pPara este año se realizará el 10 de marzo.