Panamá crecerá 1.5% menos de lo proyectado

Tras la crisis que se registró en octubre y noviembre pasado, las proyecciones del crecimiento económico de Panamá al cierre del año 2023 son poco favorables.

Economistas y especialistas en inserción laboral prevén que el crecimiento económico de la nación centroamericana será por lo menos 1.5% menos de lo proyectado para el año que ya casi culmina.

El crecimiento económico de Panamá para el 2023 estaba fijado en 6.5%, no obstante todo indica que no llegará a la cifra.

Al respecto el expresidente del Colegio de Economistas Olmedo Estrada, plantea que los efectos negativo de las huelgas y cierres de octubre y noviembre "nos ponen a hacer algunos cálculos porque se estima que hubo una paralización de la economía por alrededor de 2 mil millones de dólares y hay que analizar para ver cuánto impacta al crecimiento".

Destaca que "es probable que ya no alcancemos el 6.5%, pero tampoco es que vamos a caer tan abruptamente, porque ya el año está cerrando, el impacto del cierre de la mina no nos va a impactar este año porque efectivamente el año está cerrando y se mantiene el crecimiento de una manera sostenida. El impacto se va a ver el próximo años cuando no se vea el aporte que tenía que hacer la mina para el fisco".

El economista plantea que es probable que Panamá esté cerrando en 5% a 5.5%, que considera que no es malo, pero que definitivamente hay una señal de alarma para el próximo año donde se espera una caída del PIB muy fuerte, sino se toman algunas medidas importantes para recuperar parte de lo que se va a dejar de percibir de la minera.

En tanto, René Quevedo, experto e inserción laboral indica que la mayoría de los analistas coinciden en que las protestas de octubre-noviembre impactaron principalmente el desempeño de agricultura, comercio, turismo y logística, que ocasionaría una pérdida aproximada de 1.5% del PIB para el 2023.'

2,000

millones de dólares se calcula la pérdida registrada con la crisis de octubre y noviembre. 6.5%

era lo que se tenía proyectado que iba a crecer la economía de Panamá en el 2023.

Considera que esta situación dejaría el crecimiento neto alrededor del 4%.Sin embargo, el reciente Informe Laboral publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) a agosto 2023, justo antes de las protestas de octubre-noviembre, revelan tendencias a las que se debe prestar atención.

Recuerda que entre octubre 2021 y abril 2022, se generaron 16,996 nuevos empleos por mes, cifra que cae a 5,766/mes de mayo 2022 a agosto 2023. Una disminución del 66%, con contracciones superiores en sectores claves de la economía, como por ejemplo: Industria (-84%), construcción (-92%), comercio (-113%, de generar 3,807 nuevos empleos, a perder 482 empleos por mes), logística (-104%, de crear 2,153 empleos/mes, a perder 92 empleos mensuales).

Otras actividades de servicio (-113%, de +2,176 empleos/mes a -411/mes) Las excepciones fueron la agricultura y el sector de hoteles y restaurantes. La economía pasó de perder 378 empleos agrícolas por mes (octubre 2021-abril 2022), a generar 884 nuevos empleos mensuales (mayo 2022-agosto 2023), mien tras que los hoteles & restaurantes pasaron, en el mismo período, de generar 429 nuevos empleos por mes a 742 mensuales (73% de aumento).

Sin embargo, debido a las protestas y el alto nivel de presencialidad en todos estos sectores, el impacto laboral de las restricciones de movilidad fue severo, borrando las mejoras en el empleo agrícola y turístico, así como agravando la contracción del empleo en las otras actividades económicas.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En este escenario, se vislumbra un 2024 complicado, con mayores niveles de desempleo e informalidad laboral, así como una proyección de crecimiento del PIB para el año, que rondaría entre el 1 o 1.5%.

En medio de esta realidad, el economista Olmedo Estrada señala que s necesario una política de austeridad, porque efectivamente se está planificando un presupuesto muy alto (32 mil millones), cuando realmente los ingresos, antes que se diera lo del fallo, ya se veía que eso iba a ser casi que imposible cubrirlo y va hacer un déficit muy grande y déficit significa endeudamiento y endeudamiento significa limitar más la dinámica del manejo de las finanzas de un Gobierno

Lo que se espera, según Estrada, es que efectivamente se tomara en consideración un presupuesto del cual se pudiese cumplir con los ingresos para cubrir los gastos y que no se generara un déficit que después iba a costar un endeudamiento y eso limita la ejecución de un Gobierno