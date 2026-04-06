Paz y salvo con la ATTT, un requisito obligatorio para recibir el subsidio

La creación de la plataforma para entregar el subsidio a los transportistas ante el alza del combustible producto de la crisis en Medio Oriente avanza según lo previsto por las autoridades.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) está haciendo un gran esfuerzo para agilizar la puesta en marcha del sistema; no obstante, deben estar seguros de que funciona correctamente para evitar irregularidades, ya que su objetivo es mantener la tarifa del pasaje a los usuarios.

El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, aclaró que este beneficio se entregará únicamente a los conductores que no tengan cuentas pendientes con la entidad.

"Yo no puedo recibir del Estado si yo le debo al Estado, así que lo primero es que todo el mundo tiene que estar en paz salvo", advirtió en TReporta.

Explicó que cada concesionaria podrá registrarse en la plataforma, incluyendo a sus conductores autorizados para retirar el subsidio y el número de placa de las unidades, lo que les permitirá llevar un control de las veces que estos vehículos recargan cualquier tipo de combustible, de manera que, al cumplir su cuota diaria, no podrán volver a hacerlo hasta que el sistema se desbloquee.

Se estima que la inversión del Estado por mes será de 15 millones de dólares, cifra que podría aumentar o disminuir dependiendo de la guerra entre Israel-Estados Unidos e Irán.

Brea reiteró que el programa se extenderá a los pescadores artesanales, el sector agropecuario y los conductores de busitos colegiales para evitar incrementos en el precio de los alimentos e impactos al bolsillo de los acudientes.'

3.8%

porcentaje de la venta de combustible para consumo nacional durante los meses de enero y febrero de 2026. 15

días, plazo acordado entre las autoridades y los transportistas para la aplicación del subsidio.

Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo revela que, durante los primeros meses del año, la venta de gasolina de 91 octanos bajó 4.2% en comparación con el mismo periodo del 2025, mientras que la de 95 octanos subió 8.7%.