Personal dentro de nuestra propia institución jugó con el pan de nuestras familias

La llama está que arde a lo interno del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá por los ascensos, la desidia y las deplorables condiciones en la que operan los 'Camisas Rojas' desde hace varios años, así lo manifiesta el mayor Cruz Gómez, secretario del Sindicato de Bomberos de Panamá.

¿Cómo describe la situación actual del Cuerpo de Bomberos?

Estamos en una situación precaria en cuanto a equipos rodantes y de protección personal para los bomberos. Carentes de todos los equipos que deben ser utilizados para la atención de emergencias y los que tenemos, ya cumplieron el tiempo para el que fueron creados. En la parte de los ascensos, hay un incumplimiento de los acuerdos hechos desde el 6 de junio del 2022.

¿Cómo es el día a día de los bomberos?

Los bomberos son abnegados, atienden las emergencias sin importar sus equipos o exponer sus vidas, pero además del riesgo inherente por la profesión, tienen que agregar un alto porcentaje porque los equipos están deteriorados. Los carros ya no cumplen con las normas existentes y en esta administración, se ha adoptado un paliativo, que es hasta absurdo, de utilizar Pick up para atender emergencias. Tenemos casi 3 años y no se ha podido realizar una compra efectiva de un vehículo de extinción, ni de equipo de protección personal. Los bomberos que estaban sirviendo en Cerro Patacón tenían todos los equipos deteriorados.

¿Por qué no se invierte en esta institución?

Aparte de que no es prioridad para el Estado, el presupuesto que se le da a la institución no se ejecuta como es. Tratan de favorecer a empresas específicas y cuando tratan de hacer una compra favoreciendo a una empresa, el resto impugna, se caen los actos públicos y cuando usted va a la ejecución del presupuesto del Benemérito Cuerpo de Bomberos es muy baja en cuanto a inversión.

¿Qué hay de los ascensos?

Teníamos bomberos que se jubilan con 25 años de servicio por la Ley especial, pero que tenía 23 años de servicio con rango de cabo segundo y cabo primero cuando, a esa altura de su carrera, debían ser capitán como mínimo. Desde el año pasado llegamos a un acuerdo para que a todos los bomberos que estaban en esta condición se les diera la oportunidad de llegar al rango que le correspondía de acuerdo al tiempo de servicio. Los bomberos tenían que cumplir con sus cursos y una auditoría de sus puestos para que el director emitiera los ascensos y se les pagara. Los Bomberos cumplieron y cuando llegó la hora del pago, la plata no aparecía.

¿Quién tiene la culpa?

La institución le echaba la culpa al Ministerio de Economía y Finanzas y nosotros dirigimos nuestras manifestaciones al MEF. Allí nos dimos cuenta de que en la institución siempre nos estuvieron engañando. Ellos presentaron la estructura nueva para que el dinero del ascenso se nos diera, el MEF lo devolvió pidiendo correcciones, la funcionaria que lo recibió lo entregó a su superior y este lo engavetó sin devolverlo al MEF, entonces, la plata nunca se presupuestó, así nos los comprobó el viceministro del MEF, Carlos González. El problema siempre estuvo dentro de nuestra institución, y lo más triste, es que los funcionarios que nos estuvieron engañando no les pasa nada porque, aparentemente, tienen nexos políticos.

¿Qué está pasando en el tema salarial?

No solo los bomberos, el personal administrativo tiene necesidades. No les pagan de acuerdo a sus títulos, tenemos cocineros que están a punto de jubilarse y ganan $600, existe una persecución al personal administrativo y el personal de mantenimiento es muy poco para la cantidad de cuarteles. El mantenimiento de los cuarteles está a cargo de los propios bomberos que lo hacen por vocación y no porque sea parte de su trabajo.

¿Cada qué tiempo tienen que ir a huelga para reclamar sus derechos laborales?

Todos los años se han hecho diferentes tipos de manifestaciones. Desde el 2006 venimos con esta lucha. Antes de que existiera la nueva Ley de los Bomberos, con la ministra Olga Golcher tuvimos nuestras primeras manifestaciones y los primeros logros. No hay quien resuelva el problema al 100%, todos los gobiernos vienen dan un paliativo y en el gobierno siguiente continúan sucediendo las mismas cosas.

¿Cómo es la relación de los bomberos y la actual administración?

Yo diría que no es una buena relación a pesar de que estamos tratando de trabajar en conjunto. Al final no es algo personal, pero no han hecho las cosas bien, tampoco decimos, que no puedan mejorar. Los bomberos están pidiendo que las personas que atentaron con el pan de sus familias y jugaron con su salario, sean sancionados.

¿Qué pasará con el retroactivo?

Todo este dinero se iba a pagar con retroactivo desde enero, pero como el dinero nunca estuvo presupuestado, eso no va a pasar. A cada bombero le van a pagar cuando firme su acta de toma de posesión. Ya todo el mundo contaba con eso porque era un acuerdo y gracias a la irresponsabilidad de estos funcionarios, los bomberos no van a cobrar su dinero completo, entonces, ahora mismo no puede haber una buena relación bombero administración porque los bomberos están molestos.

¿Qué ha pasado después de la huelga de la semana pasada?

Llegamos a un acuerdo con la firma del viceministro Carlos González, el ministro Roger Tejada, el director del Cuerpo de Bomberos y mi persona, donde el MEF se compromete con la asignación de la partida. Nos estaremos reuniendo a partir del 13 de abril para sacar los ascensos en bloque. Esto beneficia a 945 bomberos y son más de 1,200 ascensos porque hay bomberos que tenían casi 25 años de servicios con solo uno o dos rangos.

¿Han dado algún plazo?

El 13 nos vamos a sentar a hacer las programaciones, pero ellos tienen hasta diciembre para hacer el último ascenso. Nosotros nos vamos a dar cuenta de la voluntad que tengan, con el cumplimiento de dicha programación.

¿Han sufrido algún costo por reclamar sus derechos?

En otras ocasiones hubo persecución, pero ahora existe un compromiso de que no puede haber persecución durante y después de las negociaciones. El director ha comprendido que la molestia era válida.

