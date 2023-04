Pescado, protagonista en el menú de Cuaresma

El pescado y los mariscos son productos que ofrecen grandes beneficios para la salud por su contenido de proteínas de alta calidad, así como minerales, hierro, vitaminas, zinc y ácidos grasos como el Omega 3. Además, ayudan a prevenir la anemia y la desnutrición.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pescado tiene beneficios comprobados para la salud, que van desde la disminución del riesgo de muerte cardíaca hasta la promoción de un buen desarrollo neuronal en bebés y niños pequeños cuando lo consume la madre.

Lo curioso es que, a pesar de sus importantes aportes nutricionales, el pescado es un alimento que se consume más en tiempo de Cuaresma. Se trata de una de las tradiciones más arraigadas entre los creyentes católicos. En este tiempo las personas se abstienen de comer carne durante el Miércoles de Ceniza, los viernes de Cuaresma, el Jueves Santo, el viernes de Dolores y el Sábado Santo. Pero, es aquí cuando el pescado se convierte en protagonista del menú de muchas familias en casi todo el mundo.

Y es que, durante la Cuaresma, se llama a la reflexión, a la penitencia, a ser generosos con el prójimo, a ayunar y a privarse de privilegios para demostrar humildad y recogimiento.

Comer carne roja es considerado uno de esos privilegios, por lo que los devotos evitan hacerlo durante la Cuaresma.

Ahora bien, ¿por qué comer pescado sí está permitido? La carne de pescado cuenta con diversas menciones en las Sagradas Escrituras, generalmente representando la alimentación y la vida. Varios pasajes hacen referencias a pescadores, aunque el más famoso es aquel que cuenta el milagro que realizó Jesús al multiplicar los peces para alimentar a una multitud hambrienta.

Respecto al tema, el Papa Francisco ha dicho: "Ayunar no es cambiar los platos o hacer el pescado más sabroso, eso sería continuar el carnaval. Nuestro ayuno tiene que ser verdadero. Y si no puedo hacer un ayuno total (no consumir ningún alimento), ese que nos hace sentir hambre hasta los huesos, al menos hay que hacer un ayuno humilde, pero verdadero".'



? Olor a mar



? Sus ojos deben estar húmedos y brillantes



? Las escamas no se deben desprender fácilmente



? Piel brillante y húmeda? La carne debe ser firme y resistente a la presión de los dedos



? El vientre no debe estar abultado



? Las agallas son de color rojo suave a rojo intenso

Por su parte, monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, explica que no solo se trata de dejar de comer carne, sino de abstenerse de otros detalles que no dejan vivir en libertad.

"Va en la línea de abstenerme de comer algo que me gusta para dárselo a los pobres. Nada tiene que cambie no comer carne y darme una extravaganza de mariscos", dijo.

¡A comer pescado todo el año!

Los nutricionistas consideran que los pescados y mariscos son uno de los alimentos más completos, ya que sus nutrientes son esenciales en cualquier etapa de la vida.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Diversos estudios aseguran que en los niños el pescado ayuda a su buen desarrollo y crecimiento, además de fortalecer su sistema inmunológico.

En el caso de los adultos, los ayuda a prevenir y a disminuir el colesterol elevado, las enfermedades coronarias y favorece la regeneración de tejidos y cicatrización de heridas.

Otro detalle es que la ciencia avala la popular creencia de que el pescado contribuye al desarrollo de la inteligencia, estimula la concentración y la memoria. Un estudio hecho por la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) encontró una relación entre el consumo de pescado, un mejor sueño y altos niveles de coeficiente intelectual de chicos entre los 9 y 11 años. Aquellos que comían pescado con frecuencia tuvieron excelentes resultados a diferencia de aquellos que muy rara vez lo hacían.

La Asociación Americana del Corazón también ha reiterado que el pescado es rico en ácidos grasos como el omega-3 por lo que tiene efectos antiinflamatorios que ayudan a minimizar la estrechez de las arterias, y por ende, a reducir la posibilidad de padecer problemas cardíacos.

Tal es su importancia dentro de la alimentación, que se ha concluido que las personas que comen pescado al menos dos veces por semana tienen un riesgo menor de sufrir ataques cardíacos, un accidente cerebrovascular (ACV) e insuficiencia cardíaca.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!