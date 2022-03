¡Preocupante! Unas 851 niñas menores de 14 años de edad se han convertido en madres

En Panamá unas 851 niñas menores de 14 años de edad se convirtieron en madres de familia en los últimos dos años, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de la Contraloría General de la República, algo que es muy "preocupante" denunció la diputada suplente Walkiria Chandler D'Orcy.

En el 2020, una niña embarazada de 10 años dio a luz a un varón, mientras que una niña de 12 años dio a luz una hembra y otra de 13 años igualmente dio un varón.

En tanto que en el año 2019, una niña de 11 años dio a luz a un varón, igualmente ese mismo año otra niña de 10 años dio a luz otro varón y una menor de 13 años a una niña.

El último de estos casos, se registró el pasado miércoles 2 de marzo, cuando una infante de tan solo ocho años de edad, la cual fue abusada sexualmente por el esposo de su tía, dio a luz a un niño.

A la misma se le tuvo que practicar una cesárea para que diera a luz a las 32 semanas de embarazo.

Al igual que este caso, los antes mencionados tienen un denominador común: en su mayoría las menores han sido abusadas por un familiar cercano.

Ante esto, Chandler D'Orcy indicó que no es normal que este tipo de situaciones en la que una niña a una edad tan prematura (ocho años) se convierta en madre de familia, producto de abusos sexuales, algo que es una violación.

"Casi siempre en todos los casos es un miembro cercano a la familia de la menor de edad, en el caso de la niña que le practicaron la cesárea fue el esposo de una tía. Es alguien que tienen en su mismo techo, es alguien que vive allí y lo que nosotros queremos es que en Panamá se hable de la educación sexual, que se hable de derecho reproductivo ", dijo.

Agregó que esto ayudaría a los niños porque los mismos actualmente no saben que nadie los tiene que tocar, ni siquiera por sus propios familiares.

"No está bien que sean tocados, no importa que sea su papá, su hermano, su abuelo, su tío, el esposo de su tía, simplemente nadie tiene por que tocarlos. Ellos no lo saben, muchas veces lo aceptan y hasta se sienten responsable de estos abusos porque tampoco entienden su cuerpo y no saben lo que le está pasando, tal como sucedió en el caso de está niña de ocho años que ya se había desarrollado y nadie de la familia se había percatado", explicó.

Enfatizó que en este caso fue una niña de Guna Yala, pero que esto tranquilamente puede pasar en cualquier parte del territorio nacional.

"Necesitamos que los niños sepan qué es lo que está pasando y me preocupa de todo esto es que el hombre que se le privó de libertad por el caso de la menor de ocho años, él estaba requerido desde diciembre por las autoridades, es decir que a inicios de ese mes cuando se debió poner la denuncia, ya las autoridades conocían del caso, con lo que el Mides, Senniaf, Policía de Menores y nadie hizo nada", denunció la diputada suplente.

De forma clara, Chandler D'Orcy puntualizó que el caso de está niña estaba enmarcado dentro de los requisitos del Código Penal que establece que tiene que practicarse el aborto.

"Recordemos que el aborto en Panamá esta despenalizado en dos casos, el primero si se conoce ante de los tres meses y una de las causales es si es producto de una violación, la segunda es que ponga en riesgo la vida del feto o de la mamá. Aquí nuestras autoridades no solo fallaron, sino que abandonaron a la niña y además el Comité Multidisciplinario del Minsa que tenía que haber accionado inmediatamente para suspender el término de ese embarazo no hizo nada", puntualizó.

La diputada concluyó señalando que esa niña se ha re victimizado, fue obligada a dar a luz a un bebe y "aquí no hay que ser un genio para saber que ese niño va a crecer en pobreza multidimencional".