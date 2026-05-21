Productores dan espaldarazo; Gobierno condiciona venta de energía a Costa Rica

Las decisiones del Ejecutivo en torno a la disputa sanitaria con Costa Rica cuentan con el respaldo de los productores. Gerardo González, presidente de la Cadena Agroalimentaria de la Leche, aclaró que no se trata de un conflicto comercial, como ha mencionado la presidenta Laura Fernández, sino del incumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias cuyo objetivo es proteger la salud humana, animal y vegetal; por ello, apoyarán cualquier disposición que se implemente en su defensa.

"El sector productor está contento con las decisiones que ha tomado el Gobierno desde que inició esta disputa", subrayó.

La apelación de Panamá al fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) fue una sugerencia del sector para garantizar el estatus sanitario del país, tomando en cuenta que, en los últimos años, se han invertido millones de dólares en mantener su clasificación en insignificante, lo que quiere decir que su riesgo de enfermedades es menor, y aunque aseguraron no tener injerencia en suspender la venta de energía a Costa Rica, coinciden con las autoridades en que lo primordial es el respeto al derecho internacional y la reciprocidad.

González no descarta que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes como sugirió en primera instancia Fernández, porque la apelación en la OMC no se resolverá a corto ni mediano plazo debido a que Estados Unidos y China retiraron a sus representantes de la comisión encargada de analizar este recurso legal y han mencionado que no los reincorporarán; por tanto, el fallo tomará tiempo y ninguna de las partes puede accionar al respecto.

No obstante, considera que los principales actores de estas conversaciones deben ser los productores y autoridades sanitarias de ambos países, que son quienes dominan el tema a cabalidad, dejando de lado las corrientes políticas.

La presidenta costarricense, a su juicio, se ha referido incorrectamente al tema, afirmando que se trata de un "bloqueo comercial" cuando Panamá en ningún momento se ha negado a recibir productos que cumplan con las exigencias fitosanitarias; por el contrario, fueron las plantas costarricenses las que no respondieron a su solicitud.

Al respecto, el mandatario José Raúl Mulino anunció durante su conferencia semanal que las negociaciones para vender energía a Costa Rica serán "muy bien evaluadas" después de las declaraciones de Fernández que, indicó, lo tomaron por sorpresa.'



La apelación de Panamá en la OMC no se resolverá a corto ni mediano plazo debido a que Estados Unidos y China retiraron a sus representantes de la comisión encargada de analizar este recurso legal y han mencionado que no los reincorporarán; por tanto, el fallo tomará tiempo y ninguna de las partes puede accionar al respecto.

El principio rector de las relaciones internacionales, de acuerdo con Mulino, es la reciprocidad, una cualidad que aseguró será ejercida en cualquier asunto relacionado con Costa Rica, pues su deber es proteger a los panameños.

Las autoridades costarricenses han solicitado a Panamá mayor acceso a energía eléctrica.

"Por lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica; así de sencillo", advirtió.

El principio rector de las relaciones internacionales, de acuerdo con Mulino, es la reciprocidad, una cualidad que reiteró será ejercida en cualquier asunto relacionado con Costa Rica, pues su deber es proteger a los panameños.

El presidente ha pedido al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, manifestar su sentir a las autoridades costarricenses a fin de que la relación entre ambos países continúe en buenos términos.