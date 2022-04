Pubertad precoz en aumento: cuando el cuerpo cambia, pero sigues siendo niña

Sus cuerpos bien formados le dan paso a la adolescencia, pero sus mentes y comportamientos siguen siendo los de una niña. Y es que, desde hace algún tiempo, pareciera que la infancia se ha acortado y la pubertad se ha adelantado.

Un estudio del Hospital Infantil de Cincinnati, en los Estados Unidos, que publicó la revista Pediatrics, reveló que en diez años se duplicó la tasa de aparición temprana de la pubertad. La investigación clínica examinó a 1,239 chicas de entre 6 y 12 años y encontró que a los 7 años el 16% había desarrollado senos, mientras que a los 8 años el 20% ya registraba la aparición de vello púbico.

"Estas cifras son un salto alarmante en comparación con una década atrás, donde solo el 5% de las niñas tenía signos de pubertad precoz, a los 7 años y el 15% a los 8", dijo Frank Biro, autor del estudio y director de medicina del adolescente de dicho hospital.

Cristina González Niño, endocrinóloga Pediatra, explicó a este medio, que se considera una pubertad precoz, cuando la menor presenta signos de desarrollo sexual antes de los 8 años de edad. Es decir, aquella niña, en quienes más predomina esta condición, presenta crecimiento mamario (telarquia), salida de vello púbico o axilar, olor axilar (conocido como olor apocrino). "En la gran mayoría de los casos la regla no es la primera manifestación. También puede observarse acné, aumento de la velocidad de crecimiento (crece muy rápido o más rápido de lo habitual), y en los casos más avanzados también puede haber secreciones vaginales", dijo la especialista.

Según la experta, la situación en Panamá no es distinta a la de otros países. Y aunque no se cuenta con estadísticas claras, sobre la cantidad de niñas que atraviesan por la pubertad precoz o adelantada, sí hay un aumento bastante considerable.

"Se ha observado un aumento de casos a nivel mundial en las últimas décadas, probablemente ligado a una mezcla de factores ambientales y genéticos", mencionó la endocrinóloga Pediatra.

Y es que, según algunas investigaciones, este alarmante adelanto del reloj de la pubertad es ocasionado por factores como la contaminación ambiental, el uso de productos sintéticos, los conservantes y las hormonas de los alimentos e incluso la falta de actividad física.'

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) existe una especial vulnerabilidad de las niñas a la exposición de sustancias químicas durante las distintas etapas de su crecimiento.

Sin embargo, hay que aclarar que existen casos especiales. Es decir, que aunque en las niñas no se encuentra la causa en la mayoría de los casos (se llama pubertad precoz idiopática), existe un menor porcentaje que tiene como causa ciertos tumores (en la cabeza donde está la hipófisis que es la glándula maestra de la pubertad, o en los ovarios), alteraciones de la glándula tiroides, otros. También existen casos familiares.

Consecuencias de este adelanto

En estos casos es importante y necesario que los padres estén pendientes de los cambios por los que pasa la menor, ya que existen ciertos detalles que deben ser evaluados por especialistas para detener las posibles consecuencias de una pubertad precoz, una de las más preocupantes es la pérdida de talla.

Durante el inicio en la pubertad precoz el crecimiento en altura o estatura es acelerado, sin embargo, se detiene prematuramente y puede condicionar a que la niña quede con una talla baja, esto se debe a que, en ellos, la pubertad termina antes y con ella también se detiene el crecimiento, explicó la endocrinóloga pediátrica González.

También ocurren problemas psicológicos en la niña, debido a que por darse una pubertad adelantada no cuenta con la madurez necesaria para enfrentar o entender sus cambios corporales, "y de no recibir tratamiento, se presentará la primera regla o menstruación antes de lo esperado. Además, esta situación adelanta la fertilidad, por lo que pueden darse embarazos no deseados en caso de ocurrir relaciones sexuales", agregó la experta.

Un diagnóstico adecuado podrá dar con el tratamiento más apropiado para detener la pubertad precoz y sus consecuencias. La especialista sugiere primero que todo, hacer una evaluación para conocer las causas y repercusiones que, este adelanto, ha tenido en el crecimiento y en la madurez ósea de la menor.

"Si se estima que la niña está en riesgo de sufrir de talla baja, o de tener su primera regla muy temprano se da tratamiento para frenar este desarrollo hasta que la niña llegue a la edad esperada para hacerlo. Además, si se encuentra una causa (tumoral, hormonal u otra), debe controlarse la misma a la vez que se frena el desarrollo".

Problemas psicológicos

No cabe dudas, que la pubertad es la antesala de la adolescencia, un periodo vital que puede ser muy complicado. Y quienes empiezan a ser adolescentes antes de lo esperado tienen una mayor vulnerabilidad a sufrir problemas psicológicos, así lo asegura un reciente estudio realizado por el Instituto de Investigación Infantil Murdoch de Melbourne (Australia) realizado sobre una muestra de 3500 niños.

En lo anterior coincide la licenciada Zaritma S. Ruíz, psicóloga clínica, quien explicó estos niños que pasan por esta situación tienen más problemas de ansiedad, más dificultades sociales y en ocasiones menor rendimiento en la escuela.

"La niña puede desarrollar depresión, aislamiento, cohibirse siente que no encaja en el grupo de la escuela. En estos casos los varoncitos notan más el cambio físico y allí es cuando algunas niñas se vuelven tímidas y otras agresivas con ellos, va a depender del caso", explicó Ruíz.

Otro detalle importante es que la pubertad temprana se caracteriza por el hecho de que los niños y, en especial, las niñas tienen que enfrentarse a retos sociales que no se corresponden ni con su edad cronológica, ni con su desarrollo cognitivo y emocional. También está el hecho de su aspecto favorece a que se relacione con adolescentes mayores que ellos, detalle que al final puede ocasionar problemas de conducta.

Recomendaciones para los padres

Es muy importante que los padres ayuden a sus hijos a adaptarse a esta situación. Es fundamental que lleven a sus hijos a revisiones periódicas con su pediatra, y en el caso de las niñas, si observan cambios en sus cuerpos como: crecimiento de los senos, vellos en la región axilar o púbica, u olor axilar inusual, consulten para que sea referido a un Endocrinólogo Pediatra para una evaluación más completa.