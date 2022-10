Rafael Sabonge en silencio; sustentan irregularidades sobre la primera APP

El informe de evaluación para el contrato de la primera Asociación Público-Privada (APP) estaría plagado de inconsistencias, de acuerdo con 4 de los 15 consorcios que se presentaron y pasaron instantáneamente la fase de precalificación.

El proceso busca adjudicar el contrato para la rehabilitación de la carretera Las Garzas de Pacora a Yaviza en Darién de 246 kilómetros de longitud. La obra está calculada en 600 millones de dólares, pero desde ya se denuncian irregularidades.

El proceso es coordinado por el director APP, Ramón Adames, que antes del informe giró cartas a los consorcios señalando las fallas en sus propuestas. Aun así, nadie fue descalificado.

El informe de la comisión evaluadora habría ignorado una serie de fallas en los requisitos indispensables que presentaron 11 de los consorcios competidores. De acuerdo con el informe de esta comisión evaluadora, todos los consorcios precalificaron, desvirtuando el objetivo de esta fase.

Aun así, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, recibió el informe de precalificación y ahora que proceso atraviesa por una lluvia de recursos, de observaciones y reclamos que podrían llevar al traste el primer concepto de APP en Panamá.

Panamá América envió un cuestionario a Sabonge, pero el funcionario no respondió a las preguntas sobre las irregularidades en el proceso de precalificación del primer contrato bajo el régimen de las APP.

La empresa Strabag presentó observaciones contra la evaluación de 11 de los consorcios competidores, entre ellos los integrados por las empresas IC ICTAS Insaat Sanayi Ve Ticaret señalando que el mismo no presentó una certificación de experiencia técnica que respalde el contrato de concesión y no acredita el alcance de las obras para la operación, conservación y mantenimiento del activo vial. Igual acreditó faltas en su experiencia técnica, estados financieros en moneda turca y no en dólares, como se exige en el pliego del proceso.'

600

millones de dólares es el costo de la para la rehabilitación de la carretera Las Garzas de Pacora a Yaviza en Darién.

Strabag también objetó la evaluación de las propuestas del consorcio Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. por haber presentado una experiencia técnica no certificada por la entidad contratante, como piden las bases de la precalificación.

Sobre el consorcio Controladora de Operaciones de Infraestructura S.A., Strabag dijo que su experiencia técnica también está mal completada, al igual que acreditación de sus asociaciones anteriores.

Strabag también presentó observaciones en la misma línea contra la evaluación de los consorcios PAES, Consorcio Rehabilitación de la Panamericana Este; Construcciones El Cóndor S.A.; Consorcio Panamericana Este (OHL); Consorcio APP Las Garzas-Yaviza (Mota-Enegil); Consorcio AP Movilidad; Consorcio CRCCII-CCEEC de China; y China Harbour Engineering Company de China.

Por su parte, Intervial de Chile presentó observaciones o reclamos contra la evaluación de 3 de los consorcios participantes, entre ellos Infraestructura S.A. de CV que presentó sus estados financieros en pesos mexicanos y no en dólares, como lo exigen las bases de la precalificación.

Intervial también objetó la experiencia técnica de los consorcios APP Las Garzas-Yaviza y Rehabilitación de la Panamericana del Este. Por su parte, CPA Consorcio liderado por la empresa MECO de Costa Rica se enfocó en objetar la evaluación dada a la empresa Intervial de Chile, encontrando fallas o incumplimientos en su requisito de inversión y su experiencia técnica.

El consorcio API Movilidad señaló que el consorcio IC ICTAS Insaat Sanayi Ve Ticaret incumplió con la presentación de su diagrama de estructura organizacional, porque no presentó la situación de control con porcentajes, como se exigen en las bases de la precalificación del proceso.

Estas fueron algunas de las preguntas que Sabonge no respondió: ¿Por qué se flexibilizaron los requisitos de precalificación para las empresas constructoras? ¿Puede poner en peligro la ejecución de la obra? ¿Usted como ministro ha resaltado que este proyecto APP se realizará con el apoyo del Banco Mundial.

¿Cree usted que el Banco Mundial no pondrá objeción a la participación de empresas señaladas en actos de corrupción tanto localmente como internacionalmente, específicamente de casos como OHL, Meco, Odebrecht, entre otras que están ya precalificadas bajo una estructura de consorcios que llevan otros nombres? ¿Por qué la comisión evaluadora permitió que empresas que no presentaron requisitos obligatorios o no subsanables como experiencia en inversión, financiamiento, conversión de estados financieros, falta de sustento de la fuente financiera, subsanarán estos puntos en detrimento de las empresas que cumplieron con todo el pliego?.

¿En la precalificación se dieron muchos incumplimientos que la comisión evaluadora pasó por alto? ¿Usted como jefe del MOP y unidad ejecutora evaluó esta situación? ¿Por qué lo dejó pasar?.

¿Prevé usted una ola de reclamos que pueda afectar la ejecución del primer proyecto bajo una APP? ¿Para presentar reclamos en de pre calificación el pliego indica que se deberá presentar una fianza sobre el 10% del proyecto. Pero aún no hay una cifra calculada sobre el costo de la carretera.

¿Con base en qué número se debe presentar la fianza de un reclamo?, fueron otras de las preguntas que Sabonge no respondió.