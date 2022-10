Se esfuma esperanza de lograr el 'Sueño americano'

Miles de migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, han visto en los últimos días como se les escapa la esperanza de tener una vida mejor, después que los Estados Unidos anunciara de forma repentina el cierre de su frontera con México.

Dentro de este drama, hay casos de personas que se encontraban en suelo mexicano a punto de ingresar al territorio norteamericano, los cuales se han tenido que devolver hasta Panamá, donde han quedado varados en las calles.

Algunos de los miles de migrantes, que su intención era abandonar su natal Venezuela, por la crisis económicas y social provocados por los Gobiernos de los dictadores Hugo Chavéz y Nicolás Maduro, se encuentran en un albergue temporal ubicado detrás del Colegio Artes y Oficios.

Estas personas se encuentran sin recursos económicos para poder pagar la suma de 260 dólares, que es lo que les está cobrando una aerolínea venezolana por llevarlos de vuelta a su país de origen.

"A este albergue llegué ayer, gracias a Dios conseguí una colchoneta, yo vengo de México, específicamente de San Pedro, donde dan el permiso para continuar, pero allá la situación está peor, no hay donde dormir, hay que acostarse en el piso como si fuera un perro", narró uno de los migrantes que esta varados en este lugar.

Otros denunciaron ser víctimas de robo e incluso algunos se arrepienten de haber abandonado su país y vivir la odisea que actualmente están pasando.

Por su parte, Francisco Javier Pérez Zambrano, otro migrante que ha quedado varado en Panamá, recostado sobre el frío piso de la Gran Terminal de Albrook manifestó la tristeza que sentía al ver su 'sueño americano' partirse en pedazos, luego de 12 días de viaje, que incluyó la travesía por la peligrosa selva de Darién con la única esperanza de llegar a los Estados Unidos en busca de mejores días tanto para él como para su familia.'

8

a 10 días les toma a los migrantes cruzar por el llamado Tapón del Darién. 260

dólares es lo que les cobra una aerolínea a lo venezolanos varados por un vuelo a su país.

"Lamentablemente, las cosas no sucedieron así, el Gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de no recibir más venezolanos. Eso fue un fuerte golpe, una fuerte noticia que no ha sido fácil asimilar", comenta el hombre de 28 años.

"La inflación está por los cielos. Uno trabaja un mes y solo se puede comprar dos almuerzos y dos desayunos. Allá en Venezuela el salario no sirve para nada", señala el joven, que narra con tristeza la situación que los arrancó de su patria.

Francisco se dedicaba en su país a la jardinería, colaboraba con la población, y se describe como un muchacho humilde.

Sin embargo, los migrantes que sí lograron recaudar el dinero para regresar a su país, mostraron su satisfacción por la forma en que los trataron los ciudadanos y autoridades panameñas.

Sin vuelos humanitarios

Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo, reiteró que el Gobierno panameño no está pagando vuelos humanitarios para los venezolanos que han quedado varados en el país, luego del anuncio de Estados Unidos de no recibir más migrantes irregulares de este país suramericano.

El funcionario expresó que Panamá está bajo la obligación de atenderlos, ya que se trata de seres humanos que están migrando, sin embargo, como los mismos desean retornar a su país de origen, es Venezuela la que está coordinando con la encargada de negocios de ese país el cobro del boleto aéreo para quienes pueden recaudar los $260 para regresar.

Añadió el defensor del Pueblo de Panamá que ya un grupo de venezolanos han logrado salir del país y que los aviones están saliendo con unas 200 personas por viaje.