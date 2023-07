"Sé lo que es ser agredida sexualmente y ser víctima de violencia doméstica"

Desde su propia experiencia, la Fundadora de Vida Mujer, la abogada Suky Yard, habla de la realidad que viven las mujeres, adolescentes y niñas en Panamá producto de la violencia doméstica y del alcance de la protección que el Estado les garantiza.

Mujeres y niñas inmersas en el círculo de la violencia, ¿cómo entender esta realidad?

Es un caldo de cultivo de muchos componentes, hay una relación compartida de familia -Estado, Estado - familia y reitero que la principal consecuencia es el desconocimiento que existe en el país en materia de violencia doméstica y agresiones en contra de las mujeres. Sin ninguna postura feminista, la realidad es que la violencia doméstica en nuestro país es el primer delito de mayor incidencia y mientras como país y como Estado no podamos reconocer que tenemos un problema de salud pública, lastimosamente, no vamos poder trabajar en tema de prevención.

Ante esta realidad, ¿Cuáles son los mitos sobre violencia contra la mujer?

Mitos, que las mujeres deben saber escoger a sus parejas. Son declaraciones muy fuertes que critico proveniente de personas de altos mandos y jurisdicciones; otro mito que raya y demuestra que como país estamos mal, es pretender que las víctimas son las culpables de las situaciones que viven. En Panamá, si una mujer es abusada sexualmente, la violaron porque llevaba la falda corta o la mataron porque seguramente engañó a su pareja. Ese tipo de mitos lo que hacen es dar poder a las conductas de control y a que las mujeres no sean sujeto de derecho sino un objeto.

¿Qué realidades hay en cuanto a la protección?

En estos momentos veo con buenos ojos, que finalmente, después de tantos años, Panamá adoptó la Ley 82 de 2023 que crea la figura del delito de femicidio y en esa misma normativa se implementa como medida de protección el uso de los brazaletes electrónicos, y que hasta hoy vemos un avance, que espero que no quede en un comunicado ilusorio. Otra realidad, es hacer conciencia hacia sus funcionarios para que cuando las víctimas se acercan a las autoridades, sean tratadas con la humanización y la sensibilización que merecen y que no se puedan revictimizar.

¿Qué cambió al elevar el Instituto de la Mujer a un Ministerio?

Yo era del criterio que tal vez, no era el momento, sin embargo, lo que aplaudo es a quien pusieron a encabezar el Ministerio de la Mujer. Yo espero, que el Ministerio de la Mujer obedezca verdaderamente a las política de prevención, de abordaje integral y que no se convierta en el próximo quinquenio en una cuota política. El Ministerio de la Mujer tiene que ser una institución sensibilizada y humanizada por la problemática que tiene la mujer en Panamá, que lastimosamente, soy del criterio que cuando era instituto, eso no existía.

Alejamiento y brazalete electrónico ¿qué garantía tiene la mujer con estas herramientas?

Dentro del catálogo de medidas de protección que emite el Ministerio Público está el alejamiento del agresor de la víctima , la prohibición de frecuentar el lugar donde la víctima está , la ronda policial continua, entonces, si sumas esas tres cosas a la realidad, hoy por hoy ha quedado demostrado que a las mujeres las asesinan con las medidas de protección en sus manos. Caso contrario, el brazalete electrónico es un sistema de alerta que bien llevado e implementado y con equipo adecuado, puede alertar a la mujer. Son métodos que tienen su grado de eficacia y efectividad, no podemos desacreditar sin ni siquiera haberlo implementado. No será la solución a la problemática, pero es una medida de protección más adecuada y acorde a lo que tenemos ahora que no protegen a nadie.

Víctimas del femicidio, más allá de la muerte de la mujer, ¿qué plantean para los hijos que dejan en orfandad?

Con mucho dolor lo digo, en la mayoría de los casos que me ha tocado representar de mujeres que han sido asesinadas, el Estado panameño olvida a sus hijos e hijas. La República de Panamá no tiene un programa que ayude a sanar la salud mental de esos menores, ni que les colabore con temas de educación, o tomar esas vidas y convertirlos en ciudadanos que puedan ser productivos para el país y que tengan una vida plena. Sino nos abocamos a esos menores, lastimosamente, corren el riesgo de repetir patrones.

Abuso sexual de menores, ¿qué piensa de la educación sexual y el debate que genera en Panamá?

El tema de educación sexual debe ser, educación basada en afectividad y respeto. No podemos pretender introducir doble agenda. La educación sexual es un tema pendiente en Panamá pero que tiene que ser bien llevado. No podemos enseñarles a nuestro niños que 'pueden ser lo que quieran ser", lo que hay es que proteger al niño y a la niña, cuál es la intimidad a la que tú no puedes llegar, por qué tus partes íntimas no deben tocarse, qué es lo que ocasionan las enfermedades de relaciones sexuales. Basado en eso debe ir dirigida la educación sexual.

El agresor sexual no se resocializa, ¿por qué lo cree y qué sugiere?

He leído algunos análisis en cuanto a ese tipo de preferencia sexual. No se resocializa porque sencillamente no está considerado como una enfermedad, tampoco tenemos programas para atender temas de salud mental a esos agresores. Panamá tiene un sistema donde todas las personas condenadas van a un mismo sistema penitenciario, sin importar el delito, entonces, no podemos esperar que las personas que tienen este tipo de condena vayan a salir resocializadas, ellos van a continuar con esta misma práctica.

¿Qué ha pasado con el registro de agresores sexuales?

Panamá cuenta con una Ley de Registro de Agresores Sexuales, la única crítica que le hago a la normativa y, para lo cual se prepara una iniciativa ciudadana, es que ese registro de ofensores no es público. ¿Cómo yo que matriculo en una escuela a mis hijos voy a tener la constancia de que allí no trabaja un ofensor sexual? La ciudadanía no sabe si tiene como vecino o un compañero de trabajo que sea un agresor sexual.

¿Qué tanto saben las mujeres y la sociedad sobre los derechos de la mujer?

Hace falta docencia en la República de Panamá, las mujeres no saben a qué tienen derecho, no saben cuándo están ante la figura de acoso laboral y cuándo son víctimas de violencia. Esperan que el tema de la violencia sea el golpe cuando hay un patrón psicológico de conducta.

¿Cómo y por qué nace Vida Mujer?

Vida Mujer nace de experiencias propias, mías y muy personales. Cuando te digo que entiendo lo que estás viviendo no es una frase trillada, porque yo lo viví. Yo sé que es tener 15 años y ser agredida sexualmente, yo sé que es, como mujer adulta, vivir violencia doméstica y por eso nace Vida Mujer. Tratando de transformar mi situación personal, las cicatrices más profundas en mi vida, para ayudar a otras mujeres a salir adelante.