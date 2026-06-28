Siniestro dejó 22 familias damnificadas

Una adulta mayor fue rescatada y dos menores fueron evacuados, así como una mujer fue trasladada a un centro médico para recibir atención médica, luego del incendio que consumió una vivienda en Calle 12, corregimiento de San Felipe, en la madrugada de este domingo.

Según reportes, el hecho ocurrió en la Bajada del Ñopo, que conduce al antiguo Terraplén, en la Cinta Costera 2.

En total quedaron damnificadas 22 familias, según el censo levantado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Estos hogares lo conforman 32 adultos, 7 adolescentes, 23 niños y 6 bebés.

Fueron reubicadas, en forma temporal, en un albergue habilitado en el gimnasio José Remón, en Calidonia.

El presidente José Raúl Mulino envió un mensaje de solidaridad a los afectados, destacando que el Despacho de la Primera Dama, y los ministerios de Vivienda y el de Desarrollo Social trabajan en conjunto para ofrecer soluciones permanentes a estas familias.

"Todos mis buenos deseos para que salgan bien de esto", dijo Mulino.'