Subsidio a combustible ha evitado aumento de precios en otros rubros

El subsidio aplicado al diésel para los transportistas desde hace dos meses permitió minimizar el impacto sobre el costo de la vida.

Así lo indica el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, mes tras mes, publica el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

Además de los combustibles, este año ha habido aumento en electricidad y gas.

En su última medición, correspondiente al mes de mayo, el aumento del IPC es de 0.3%, inferior al de abril que fue de 1.1%.

Esto es un indicativo de que no ha habido una alteración significativa en los costos de alimentos y productos de primera necesidad, situación en la que también incidió el alto al fuego en Medio Oriente para dar paso al diálogo entre las partes en conflicto.

No obstante, el porcentaje de la inflación acumulado en los primeros cinco meses anda por 1.1%, situación que hubiera sido diferente si no se aplicaba el subsidio al diésel.

Si se compara a nivel anual el aumento del IPC de mayo de 2026 fue superior en 2.5% al del mismo mes de 2025.

El rubro de transporte es el que ha sufrido mayor variación, debido a que dentro de este se incluye los combustibles. Ha pasado de 98.4 en diciembre de 2025 a 110.1 en mayo de este año.'



Las ponderaciones utilizadas para el cálculo del Índice Nacional Urbano se basan en los gastos de consumo de 10,331 hogares de diferentes niveles de ingreso mensual, investigados en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares.

El IPC de la provincia de Panamá, la más poblada del país, de mayo de 2026, referente a abril, mostró una variación mensual de 0.5%.

El IPC del Resto Urbano de mayo de 2026, respecto a abril, reflejó una variación mensual de 0.3%.

En los últimos años, el costo de la electricidad y los combustibles, son los que más han impactado en la inflación.

Otros bienes y servicios que ha reportado un aumento más allá de lo esperado es el de vivienda, agua, electricidad y gas, que subió de 99.8 a 102.1 en el mismo periodo.

Los otros se mantienen igual y hasta existe uno, el correspondiente a prendas de vestir y calzado que ha bajado con relación al año pasado.

Aumento

La gasolina y el diésel todavía se mantienen a precios elevados, por encima de $4.50 el galón, según el último ajuste tarifario efectuado la semana pasada.

En el informe detallado de la inflación, se registra que el aumento de la gasolina en mayo fue de 6.2%, mientras que el diésel bajó -4.0% y los lubricantes en -0.1%.

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El gas tuvo un incremento de precio de 1.2%, mientras que la electricidad disminuyó en -2.2%.

Un sector relacionado que registró un aumento en el último mes fue el transporte de pasajeros por aire, a nivel nacional e internacional, que subió en 10.1%.

Esta situación provocó que otra actividad vinculada, la de los paquetes turísticos, se haya incrementado en 2.5%.

Alimentos

En cuanto a los alimentos, los limones subieron de precio en 5.1%, y las hortalizas frutales, frescas o refrigeradas, en 9.0%.

Por el contrario, el pescado fresco y refrigerado bajó de precio en -4.2%, al igual que los camarones en -8.6%.

Otros rubros que bajaron de precio fueron las verduras, frescas o refrigeradas, con una caída de -3.8%.

La inflación del país es una de las más bajas del continente y en 2024 creció 0.7%, mientras que en 2025 disminuyó -0.1%.