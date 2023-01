Tapia aboga por aplicar Ley de la CSS antes de realizar nuevas reformas

El comentarista y analista político Juan Carlos Tapia abogó para que se aplique la severidad de la Ley 51 de la Caja de Seguro Social (CSS) antes que se aprueben las nuevas reformas a esta institución.

Plantea que lo que se ha podido observar en los últimos años es que no ha habido la voluntad de los gobiernos de resolver el problema que afecta a la CSS y sobre todo al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

"No se necesita para realizar un cambio, hacer la nueva ley, es mi opinión. Si aquí hubiera intención de cualquiera de los gobiernos de resolver el problema del programa de IVM, que es el que tiene y que sabemos que fenece en el 2024, ya se hubieran tomado medidas para que cuando venga la nueva ley sea más fácil su aprobación", destaca.

Recuerda que no se ha metido preso a ningún empresario que se ha robado la cuota de los empleados, y para eso no hay que hacer una nueva ley, ya que la actual lo contempla. "Si usted le ha robado a los empleados porque se lo descontó o usted o paga o va a la cárcel. Ningún empleador puede contratar a ninguna persona, sea extranjera o nacional si no lo tiene en planilla, eso se viola especialmente por los empresarios, más extranjeros que panameños", recalca.

Denuncia el también empresario que: "Se entra a un local comercial y hay 40 extranjeros y ninguno está registrado en la CSS y el que molesta lo botan como un perro, son medidas que hay que tomarlas".

"Si aquí se castigara a todo el empresario que no paga la cuota obrero patronal, que retiene la cuota y los impuestos del empleado; si aquí el Mitradel hiciera su labor, que aquí nadie puede contratar legalmente. La Ley de la CSS es cuestión de sentarnos todas las partes involucradas y se resuelve, pero cómo se va a resolver si la causas del deterioro de la CSS, inclusive por leyes que existen no se resuelven", indica Tapia.

El veterano comentarista plantea que este gobierno no va a realizar las reformas y va a seguir pateando la "lata, eso no tenga la menor duda, porque todo Gobierno sabe y está seguro que en campaña van a decir todos los partidos que van a resolver el problema de la CSS".



El programa del IVM si no se le suministran millones de dólares anuales estaría en quiebra a partir del 2024.

Las últimas administraciones gubernamentales han preferido obviar el tema de reformar la Ley de la CSS, a fin de no pagar el costo político.

Las recomendaciones que han hecho organismos internacionales es de aumentar la cuota obrero patronal, la edad de jubilación y la cantidad de cuotas que se necesitan para jubilarse.

Las últimas reformas que se hicieron a la Ley Orgánica de la CSS fueron en el 2005, durante el gobierno de Martín Torrijos, pero fue solución temporal.

Abogó por un cambio radical en la mente de todos los panameños, "no puede haber un empresario que se pasen en un buen auto y que le haya robado la cuota obrero patronal de la CSS a sus empleados".

"Yo hablo así porque el primer pago, antes del salario, es para la cuota de la CSS. La gente dice, no tengo plata, pero tienen 40 mansiones, 40 carros y eso lo puede pagar".

Agrega el analista que: "No se están cumpliendo las cosas y persiste el juega vivo. Cuando de la CSS digan que se da un tiempo para que paguen lo que deben, si no se le cierra la empresa o se le decomisa la empresa por violación y el empresario va a la cárcel, habrá cambios".

Destaca que aquí hay empresarios que cierran una empresa para abrir otra para no pagar la cuota obrero patronal adeudada y no sucede nada.

Tapia apuesta a que se castigue ejemplarmente a los que violan la Ley 51 y se recupere dinero para la CSS.