Tomas, el operador que trianguló dineros de Odebrecht para Varela

El expresidente Juan Carlos Varela tuvo dos operadores financieros que le manejaron más de 17 millones de dólares, gran parte de estos montos aportados por la constructora brasileña Odebrecht.

Se trata de Jaime Lasso y Álvaro Tomas, este último un abogado de la firma Morgan & Morgan, holding que incorpora al MMG Bank.

Pero en la vista de la Fiscalía Anticorrupción solo se le imputaron cargos a uno de ellos dos: Jaime Lasso. Tomas logró evadir el proceso judicial, a pesar de que en el expediente quedó reflejado que fue pieza principal en la triangulación que estructuró Varela para recibir dineros de Odebrecht y otras fuentes.

Muchos de esos fondos terminaron en las cuentas personales de Varela, como la de Global Bank y el Banco Aliado. Así lo reflejan cheques girados desde la cuenta bancaria de Tomas en el HSBC, a nombre de Juan Carlos Varela.

Lasso dijo en sus declaraciones juradas que llegó a manejar dentro de las campañas de Varela más de 17 millones de dólares, pero aclaró que entre 2013 y 2014 tuvo que apartarse del manejo de ese dinero por los problemas de su hija, Michell Lasso, en Estados Unidos.

Es allí que Lasso señala en su declaración jurada ante la Fiscalía Anticorrupción, que a partir de esas fechas se incorporó directamente Álvaro Tomas como operador financiero de los dineros que recibía Varela, principalmente los de Odebrecht.

Incluso, el expediente armado por la fiscalía incorpora una conversación por WhatsApp entre Tomas y el asistente directo de Varela, Raúl "Rauli" Sandoval. En esa conversación, Tomas le informó a Sandoval que era difícil crear una cuenta off shore para recibir dineros para las operaciones de Varela.'

Sandoval cortó la conversación con Tomas pidiéndole que ese tema lo hablaran personalmente y con la presencia de Varela.

Fue así como Lasso, en su declaración, sostiene que Tomas logró abrir "las cuentas" en el MMG Bank donde se colocaron 900 mil dólares, con parte de los dineros que se recibieron de Odebrecht. Lasso señaló que el objetivo era dejar bajo el anonimato a los empresarios que aportaban el dinero.

Lasso también describió que con esos dineros se pagaban salarios de otros asistentes de Varela como el propio Sandoval, Rafael Flores y gastos de proveedores, entre los que destaca una firma vinculada al expresidente: Culto Publicidad.

Incluso, el propio Varela señaló en recursos interpuestos por su defensa, que Lasso y Tomas eran las personas que respaldaban todas las transacciones con dineros que recibió durante siete campañas políticas que participó.

En una de las declaraciones que rindió Varela, la Fiscalía Anticorrupción le preguntó por qué los dineros de Odebrecht no se recibieron directamente si decía que eran donaciones. Varela respondió diciendo que esta eran "decisiones que tomaban las empresas".

La fiscalía también le preguntó a Varela que si era consciente de que recibir dinero de empresas extranjeras es ilegal. El expresidente se excusó señalando que esos eran temas que manejaba su equipo legal de campaña, mencionado los nombres de Jorge Barakat, Jorge Muñoz, Álvaro Alemán, Jaime Barroso, Martín Sucre y Herbert Young. También nombró a su equipo financiero como responsable: Jaime Lasso, Francisco Sierra, Álvaro Tomas, Carlos Duboy y nuevamente Álvaro Alemán. En otro recurso, la defensa de Varela también incluye a Rauli Sandoval como parte del equipo de finanzas que manejó estos dineros.

La mayoría de estas personas posteriormente fueron nombradas en el gobierno de Varela, en cargos de alto nivel o como parte de las directivas de empresas o bancos estatales.

Incluso, Varela, en sus declaraciones juradas, también detalló que la estructura que creó no solo se encargaba recibir dineros, parte de ellos de Odebrecht, sino también de ejecutar compras. Es allí donde Varela repite los nombres de Lasso y Tomas, y agregó las sociedades Alcoy y Panama Real Estate.

En el expediente del caso Odebrecht salió a relucir una declaración jurada tomada a Roberto Lewis Morgan, socio de la firma Morgan & Morgan. Lewis identificó a Tomas como el jefe de operaciones de esta firma de abogados y dijo que era la persona encargada de elegir a los dignatarios de las sociedades anónimas que ellos ofrecen como parte de sus servicios.

En esa misma declaración, Lewis Morgan reveló que Morgan & Morgan prestaba servicios a André Rabello, quien era la figura más alta de Odebrecht en Panamá para ese entonces. En este documento anexado al expediente se detalla como la firma de abogado tramitó la venta de un yate llamado Portofino que hizo Rabello a un extranjero de nombre Norberto Navarro. El yate estaba a nombre de dos sociedades creadas en Belice: Navesink Services LTD. y Bonlee Associated INC.

También se señala en el expediente la venta de una finca en Brasil que vendió Rabello a través de los servicios prestados por Morgan & Morgan y la intervención directa de Álvaro Tomas, operador financiero de Varela.