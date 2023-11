Un trabajo profundo que se requiere y nadie lo efectúa

La Vía Argentina ya no se inunda como antes, pero el problema ahora se ha concentrado en las calles adyacentes, como la Gaspar Octavio Hernández que fue cubierta por el agua el pasado miércoles.

Residentes afirman que si bien los trabajos de rehabilitación que culminaron el año pasado, ayudaron a que los drenajes evacuaran en forma más rápida el agua de lluvia, se necesita un trabajo más profundo que ningún gobierno todavía ha querido efectuar.

Lyann Leguizamo, promotora cultural y residente en la zona afirmó que las autoridades deben tener información verídica de como está el sistema pluvial y actualizarlo sobre las nuevas necesidades.

"El problema es que si cambian las zonificaciones para tener más edificios más altos y no cambian el sistema pluvial, vamos a seguir teniendo colapsos", comentó.

Para esta residente, la planificación y ordenamiento territorial es una tarea pendiente.

Y es que una vez culminaron los trabajos en la vía, se activaron muchas construcciones privadas que, al final, también influye en la calidad de vida de la zona.

Hablar de Vía Argentina es referirse a un importante punto de comunicación para áreas comerciales y residenciales del corregimiento de Bella Vista.'

31.1

millones de dólares costó la restauración de la avenida, entregada a la actual administración alcaldicia. 2017

en abril de ese año se dio inicio a la rehabilitación de la avenida que culminó en 2022.

Siempre se ha cuestionado el problema de las inundaciones que afectan a este punto de la capital, lo que a parecer del expresidente de la Asociación de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), Aldo Stagnaro, se debe a la falta de mantenimiento del drenaje pluvial en esta avenida y toda la Vía España, lo que apunta directamente al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

"Esta vía (España) recoge toda el agua que ahora viene bajando con más velocidad que antes de Vía Argentina; entonces, se crea un embudo, porque si estos tragantes están tapados o rotos, minimiza la cantidad de agua que puedan recibir y ocurre un efecto dominó", sustentó.

Por consiguiente, el agua se echa para atrás y se va a las calles que se conectan con Vía Argentina y quedan anegadas, porque no tiene como salir, agregó el experto.

La pregunta que surge es porque si se trabajó en esta avenida no se incluyeron estos correctivos.

"No lo hicieron porque son inversiones a infraestructura que no se ven y no dan votos", es el pensamiento de Stagnaro.

Según el expresidente de Acobir, el diseño de remodelación de Vía Argentina fue muy bueno, porque le regresaron las aceras a los peatones y se revalorizaron las propiedades.

"Se copió de otras ciudades exitosas, pero si el resto de la ciudad no se prepara para esto, recibimos inundaciones y la revalorización no se gana", planteó.

En este punto, Stagnaro acusa que el MOP no hizo lo que tenía que hacer y este gobierno tampoco lo hizo, "porque tiene otras prioridades que no son para conveniencia de la ciudadanía", expresó.

Al igual que Leguizamo, el empresario de las bienes raíces, considera que el ordenamiento territorial no se trata como un tema de Estado en Panamá.

"Cada cinco años viene el ministro de Vivienda a chocar con el Municipio para ver quien hace la planeación urbana y echamos para atrás y no se hace. La empresa privada va a una velocidad 4k y las autoridades a una velocidad análoga", es su parecer.

En el mes de septiembre, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, informó que se está trabajando en el drenaje pluvial de la Avenida Federico Boyd y en la estación seca se hará lo mismo en el área del Parque Urracá.