Vivian gasolina

Para evitar anomalías en el uso del combustible subsidiadio, las autoridades establecieron un tope máximo de consumo semanal según el tipo de vehículo, los taxis tendrán hasta 189 litros, los buses 492, los colegiales 261 y las rutas internas 303 litros.

Esta disposición, según el administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, les permitirá fiscalizar el comportamiento de los transportistas a nivel nacional.

La entidad también está distribuyendo unos dispositivos de validación para que los pisteros verifiquen el estatus de los automóviles a través del número de placa y cédula del conductor.

Explicó que los colaboradores de todas las estaciones de combustible en el país están siendo capacitados para evitar irregularidades e incumplimientos en los patrones de despacho estimados por semana.

La plataforma, hasta el momento, está habilitada para el transporte público, taxis y colegiales; en los próximos días se activará el formulario para los vehículos de carga de alimentos y embarcaciones artesanales de pesca.

Según el funcionario, unos 25 mil conductores se han inscrito, hasta la fecha, en la interfaz habilitada para recibir el subsidio al combustible que otorgará el Ejecutivo con el objetivo de mantener la tarifa a los usuarios del transporte colectivo y selectivo, reduciendo los efectos de la crisis en Medio Oriente e incremento en el precio del petróleo.

Dicha cifra representa un tercio del total de vehículos que brindan el servicio, ya que las estimaciones hechas por la entidad revelan que el parque vehicular que formará parte del programa asciende a 75 mil vehículos.

Aclaró que, aunque el pago de subsidio inicia mañana, miércoles, el sistema estará disponible durante el tiempo que dure la medida para que todos aquellos que cumplan con los parámetros establecidos puedan registrarse; no hay fecha límite para su afiliación.