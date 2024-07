Cuentas

Las cuentas por pagar de los ministerios siguen dando sorpresas. Lo impensable fue realidad en el GobierNito. Cuentas de servicios que nunca se dieron en pandemia están en trámite de cobro.

Encuentro

El presidente Lula se reúne hoy con su homólogo Mulino en Paraguay. Los medios internacionales tienen puestos todos los focos en ese encuentro al final de la cumbre del Mercosur.

Piratas

Varios robos se han registrado en los buses piratas de Arraiján. Hacen ver que el bus tiene un desperfecto y se los llevan para un área en Amador y roban a todos los pasajeros. Dicen que hay complicidad con un patrulla de la Policía Nacional. Ojo

Caos

El anuncio de la extensión del horario, hasta las 5:00 p.m. en algunos departamentos del Municipio de Panamá generó caos entre que los funcionarios que cerraban las instalaciones 15 minutos de la hora de salida.

Caos II

Esas áreas ahora no solo van a tener que laborar hasta las 5:00 p.m., sino que también los sábados. Están advertidos, al que no le gusta la medida y no desea trabajar, las puertas están abiertas.

Caos III

La tijera también pasó por el Municipio de Panamá y la siguen afilando. Hasta el momento, el nuevo alcalde ha firmado 280 destituciones, equivalentes a 360,000 dólares al mes.