De todo

En el SABIC hubo de todo: expertos, proyecciones y hasta quien fue a ver qué se cocinaba. Pero, cuando llegó la gente de Cobre Conecta con su tema minero, la cosa se puso interesante. Dicen que hubo quien se quedó pensando… ¿Qué habrán conversado tras bambalinas?

Tranquilos

Solo es una evaluación de un proyecto y ya la gente está destilando veneno. ¡Calma! Hay que dejar que las cosas fluyan, no me parece descabellada la idea de ampliar a seis carriles desde La Chorrera hasta Campana, creo que sería un alivio en esos días de fiesta donde muchos viajan al interior del país. ¡Señores, no hay que tomar las cosas a la ligera!

Sorprendidos

Más de uno quedó sin palabras al escuchar al exdiputado independiente decir que él votó por el actual presidente. Hasta le reclaman que por eso no apoyó al candidato que es comunicador social. Tras las críticas, el exdiputado salió a defenderse y se retractó diciendo que no fue así. No agarre lucha, no pasa nada.

Apareció

Tenía rato de no escuchar al dirigente sindical más popular del país, apareció para dar su opinión sobre el debate de reformas a la CSS. ¿Qué querrá? ¡No venga a causar caos!

Fuerte

La cosa está "color de hormiga", que al parecer leche condensada y 8x4=40 están impulsando su juramentación en el Parlacen. ¿Quieren fuero?