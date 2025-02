Popularidad

El "presi" se mantiene entre los líderes más populares de la región. Si bien bajó un par de escalones, lo que ha enfrentado en las últimas semanas no ha sido sencillo. ¡Fácil es ver los toros desde la barrera!

Irresponsables

La irresponsabilidad de algunos gremios médicos, que chantajean con huelgas si no se hace lo que ellos quieren con la CSS, preocupa, sobre todo porque el que siempre paga los platos rotos es el paciente.

Desayuno

Dice la embajadora de China que no hay nada más panameño que un desayuno chino. Ella no pierde el tiempo. Los amantes del "siu mai" y "ham pao" secundan la moción. ¡Ya se me antojó un par!

Plata

Tremendo arroz con mango se le formó a la alcaldesa TikToker... de nuevo. La gente no anda con cuentos y fue a pedirle al municipio el pago de todas sus prestaciones. ¡Con la plata no se juega!

Defensa

Ni se les ocurra hacer un mal comentario de "Nito" o su Gobierno porque a la exprimera dama no le tiembla el pulso y reparte dosis de "ubícatex" a los haters. ¡Yo quiero a alguien que me defienda así!

Jamaica

El que desde ya anda metido en partido es Don Pedro. Se le vio tomando un cafecito con la cónsul general honoraria de Jamaica, dejando atrás la pataleta de los honorables. ¡Al trabajo sin más dilación!