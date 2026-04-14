Pandillas

Dice Pipe Camargo que el tema de las pandillas ya debe verse como una guerrilla urbana sobre todo porque en estos tiempos no se conoce ni quién es el cabecilla de las pandillas, mientras estos grupos se arman hasta los dientes. ¡Santo!

Pilas

Un necio le pide a Digi Mon y a Jaimito ponerse las pilas porque en el último ranking de Autoridades de Panamá sacaron los porcentajes más bajos de aceptación. En contrapunto, el timonel del aeropuerto sigue volando.

Afiches

Aquaman aclara que los afiches políticos que circulan en redes no son suyos porque aún ni sabe si se subirá al barco de los próximos comicios. Aunque con los últimos resultados no le caería nada mal seguir en otros menesteres.

Cueva

Un vidajena les aconsejó a los neonatos frentear directo en la Cueva a los viejos zorros en vez de ganar gracia en las redes. Me cuentan que cuando la cámara se apaga el show se acaba.

Ardor

Me sapean que había más de un ardido porque los ingenieros gringos le presentaron al pelao Kevin los informes del puente de las Américas. Aquí lo más importante es que hubo respaldo de primer mundo.

Carrera

La carrera hacia la magistratura del TE no había ni comenzado y ya varios se habían bajado de la nave. Ojalá que gane el mejor porque al final es el país quien merece funcionarios de calidad.