Pan

Cuentan las malas lenguas que por los lados del MP casi nada ha cambiado desde los tiempos de Isolda y su procuraduría paralela. La cacería, persecución y fabricación de pruebas son pan de cada día.

Inversión

Lo preocupante del asunto es que este tipo de prácticas desalienta la inversión, aumenta el desempleo y trunca el progreso del país. Ojalá el Rudo se ponga serio con estos atropellos. ¡Ojo!

Liderazgo

Un necio me dice que el liderazgo de Juan Cantina ha vuelto a dar muestras de raquitismo y es más que lógico cuando ni siquiera puede tener control de un grupo de WhatsApp. ¡Madre Santa!

Bruja

Me cuentan que al diputado del metro se salió la bruja con la iniciativa de los conciertos. Pensó que la "people" lo iba a acuerpar, pero la gente lo mandó a cranear proyectos con más sustancia.

Licencias

Un imprudente se pregunta si las licencias ahora vienen en millo o es que por los lados de Sertracen andan flojitos con los requisitos tomando en cuenta que la cosa en las vías está peluda.

Satélite

Dice el MOP que por el puente de las Américas solo podrán circular buses de hasta 30 pasajeros y el resto por el Centenario. ¿Será que van a ponerle satélite a los que llevan pasajeros hasta en el techo?