Juega vivo

Me dice un chismoso que los "Enosos" no solo dejan a la gente sin luz de la nada, sino que también tienen un juega vivo con los medidores y con visitas asiduas a la gente que registra un bajo consumo. ¡Ay no!

Hueso

Con el Calle Arriba y Calle abajo en plenas instalaciones en la U del Valle de la Luna ha quedado claro que la idea de no soltar el hueso es del montón de garrafones detrás de la tía Etelvina y no de ella.

Poder

Un intrigoso resalta que no debe ser nada fácil dejar el poder y quedar a la deriva en caso de que haya un cambio de mando en la Unachi. Definitivamente en lo que menos piensan es en el futuro de la juventud.

Novela

Otro vidajena me cuenta que la novela con la tía Etelvina está tan heavy que hasta le ha quitado protagonismo a la lista mundialista de Christiansen. Increíble, pero no es para menos porque la gente está harta.

Cartón

Me dicen un chismoso que Juan Cantina tiene la cabeza grande de tanto pensar como mantener unida la resquebrajada coalición de cara a las elecciones de la cueva. ¡Allí se verá si el liderazgo era de cartón!

Oficiales

La tía Eunecia le desea éxitos a los más de dos centenares de nuevos oficiales del Senafront que fueron juramentados en Darién. Estar en plena selva, durmiendo en hamacas y sin comidita casera no es nada fácil. ¡Respect!