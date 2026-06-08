Auto último modelo: el Gran Hermano vigila

El Gran Hermano es descripto en la novela de George Orwell "1984", es el ente que gobierna a Oceanía, a través del partido único, el Ingsoc. Nadie lo conoce, pero es omnipresente a través de telepantallas y controla todo.

Un artículo escrito por Steve Watson en Modernity.news, da cuenta de cómo el Estado de vigilancia ha encontrado su nueva frontera: el tablero de control de tu coche.

En una publicación compartida en X, los usuarios se quejan del sistema mejorado de IA 'EyeSight' de Subaru e informan que obtiene rápidas miradas más allá de tus intenciones de planificar tu ruta, al mismo tiempo que los mandatos federales de la era Biden vigentes se preparan para hacer obligatorio este nivel de vigilancia en cada vehículo nuevo para 2027.

Y así, su nueva función de Asistencia de Parada de Emergencia con Selección Segura de Carril puede detectar lo que llama un conductor "no responde", y emitir alertas crecientes y luego tomar el control total: frenar automáticamente, reducir la velocidad del vehículo, dirigirlo hacia el costado de la ruta y activar luces de emergencia.

Esto no es un truco opcional, sino que sería impuesto por el Estado. Este tipo de vigilancia intrusiva es precisamente la herramienta con la que soñaría un Estado policial para ejercer un control total sobre los movimientos personales.

Un mandato federal, incluido en la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de 2021, exige que todos los vehículos de pasajeros nuevos vendidos en EE.UU. incluyan tecnología avanzada de prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, a partir de los modelos de 2027.

Como detalla el New York Post, esto significa cámaras y sensores infrarrojos que monitorizan constantemente los ojos, rostros, la posición de la cabeza y el comportamiento para detectar distracciones, somnolencia o deterioro, con el poder de impedir que el coche arranque o limitar su funcionamiento. Parece muy apropiado, pero implica una gran arbitrariedad.

El problema es que los datos no permanecerán en el coche: podrían llegar a las aseguradoras para la puntuación, la aplicación de la ley o algo peor, al conocimiento del "Gran Hermano", así como comprobaciones cruzadas con bases de datos policiales antes incluso de permitir que el vehículo se mueva.

Las agendas globalistas -normalmente propulsadas por estatistas de izquierdas- sobre el clima y la "cooperación" obligada entre empresas y gobiernos convergen para despojar los últimos vestigios de autonomía personal. Lo que empieza como "características de seguridad" y "objetivos medioambientales" termina con tu coche decidiendo tu libertad, al punto de decidir si puedes salir de tu garaje.

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