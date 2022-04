Complejo de modernidad

Todo se vuelve hacia la complejidad de la modernidad como un barco cuyos pasajeros están en un constante baile ignorantes del resto; Él es el rey, el que yace en una piel de zorro; Los aplaude, los saluda y desde aquí les tiende la mano y una compañía de aduladores lo rodea. Como ese rey, la modernidad es un complejo. Por lo tanto, es necesario saber que la civilización no depende de lo que diga la consecuencia de gente ignorante, que no contribuyó a eso que llaman modernidad, sino de la irrupción repentina y dice: -Esto está obsoleto-esto es, ay, tecnología. ... Esa moda también existe cuando todo el mundo es consciente de que en menos de una década -o meses- dejará de ser la tendencia de la mayoría; Por supuesto, es muy fácil decir que es parte de la naturaleza humana querer o sentirse aprobado. Sin embargo, esa sería solo la causa pero no la causa; ¿Alguna vez has leído que alguien usa la falacia de la modernidad: ¿Cómo puede suceder esto o aquello en el siglo XXI?

Estos son los argumentos favoritos de los pseudointelectuales. Como este es un argumento falso, solo muestra la percepción que la gente común tiene de nuestro tiempo; Es como una burbuja idílica cuyo arco iris dispara flechas a quienes quedan fascinados por sus ideales; Por eso el hombre mediocre es el hombre moderno, el hombre neón, el que queda hipnotizado por el estilo; No importa que sea conocido, porque si es conocido por acaparar los gustos de la corriente, sigue siendo el hombre mediocre; De la que sólo se escapa un rígido y sólido sentido común. No puedes vestirte como un pavo real solo porque está de moda.

Observo que las razones de la complejidad de la modernidad son que la sociedad es sociedad porque es moda; Subconscientemente, queremos una humanización general, un mundo donde los niños salten con cazamariposas en un campo de girasoles. Pero la burbuja idílica está ahí; Cuando llega el niño y le dice al padre: Papá, soy un héroe, ¿sí? ; Elpadre responde: ; Un héroe es un héroe; Y se ofende.

El autor escribe desde Desde Colombia, Plato Magdalena.