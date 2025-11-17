Supuesto ángel

Que se supo por fuentes fidedignas que el que se cree impoluto e inmaculado, Juan Cantina solamente le dieron una entrada a Estados Unidos o sea que el susodicho si sale ya no entrará más a Disney, porque le revocarán la visa. ¡¡¡Ay Padre!!! Si así son los santurrones imagínese como serán los demonios.

Justicia I

¿"4X8= 40" tampoco podrá ir a ver a "Micky"? Por los vientos que soplan parece que no, pues dicen por ahí que se quedó sin el "pase" a Disney. Todo lo que se ha buscado este personaje panameño.

Justicia II

Nadie quisiera estar en el lugar de "4X8= 40". Él está como la canción que dice "Todo se derrumbó". ¿Será que ya está llegando la justicia? Bueno, él dice que no le teme a nada y que tiene cómo demostrar su inocencia de todo lo que lo acusan. Habrá que agarrar un taburete como el que estaba en el Palacio Presidencial en el Gobierno pasado para esperar este desenlace.

Fichita

Otro que anda dando manotones de ahogado es "Tortugón", quien ya salió por ahí a justificar, uno que otro dinerito que recibió durante su mandato. ¡Ay no! Se necesitan más pruebas y menos palabras.

De suerte

El barrendero está que salta de un pie, pues tiene luz verde para correr por la presidencia de su colectivo. Capaz y gana. El torneo será el 23 de noviembre.

'Show'

La máxima alcaldesa tiktoker vuelve con el tema de la recolección de basura. Se ha vuelto puro "show" ese tema, ya el pueblo quiere acciones y menos palabras.