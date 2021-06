Disciplinar a los niños

No soy psicóloga ni educadora. En mi juventud viví más de ocho años con religiosas que tenían una guardería donde atendían niños pequeños, prekinder y kinder. Yo había tomado un curso en el Ministerio de Educación y me encargaron atender a 30 niños de prekinder.

Versión impresa

Siempre tuve una inclinación muy particular hacia la niñez. Dios me bendijo con una cantidad incomparable de hijos espirituales aumentando así mi conocimiento del comportamiento de los niños, por eso me atrevo a compartir la experiencia obtenida que tal vez ayude en algo a los que tengan que lidiar con estas hermosas y benditas criaturas tan amadas de nuestro Dios Padre.

Después de este pequeño preámbulo, empezaré comentando el hecho de que nadie es ajeno de lo avanzado de la tecnología, motivo por el cual los niños pequeños aún, nada más abrir los ojos, lo primero que toman en sus manos es el celular o la tablet para alimentar su mente antes de alimentar su cuerpo, con tanta basura que presentan las redes sociales, la mayoría de las veces. Muchos padres duermen todavía y no se dan cuenta qué pasa a su alrededor.

¿Por qué ocurre esto? Para evitar que los niños molesten le dan los aparatos para que se entretengan. Señores, es tiempo de que entren en razón y comprendan que esos aparatos no educan a sus hijos en lo absoluto, tragándose lo que ven a tan temprana edad.

Por qué hay tantos niños atendidos por psicólogos, que por sus conocimientos en la materia tratan de apoyar a los padres para evitar que su hijo forme parte de la lista de tantos niños con trastornos de conducta e identidad.

En otro campo, los que atienden a niños en ausencia de sus padres deben ser personas con un mínimo de conocimiento y tolerancia hacia la conducta infantil, no se trata de devengar un sueldo por cuidar que no se lastimen, alimentarlos, asearlos para que sus padres, al volver, los encuentren bien físicamente.

Deben ser conscientes de que tienen la responsabilidad del comportamiento integral de los pequeños, corrigiendo los errores que cometan. Tampoco se trata de tenerlos sentados para que no toquen nada. Al niño se le debe disciplinar con amor y con el objetivo de que comprenda que así como tiene derechos que debemos respetar, también tiene deberes que debe cumplir y ser obediente.

El acceso que tienen a la tecnología les ha abierto los ojos y son capaces de hacer lo que uno menos se imagina. Muchos padres por preocuparse de cosas que no tienen prioridad y metidos también de cabeza en las redes sociales, descuidan el comportamiento de los hijos y cuando quieren disciplinarlos ya es tarde, y encerrados con esta pandemia, la situación es peor.

VEA TAMBIÉN: Vacuna de AstraZeneca se convierte en un importante aliado de Panamá

Por eso es necesario prestar más atención a lo que hacen. Este tema es muy extenso.

Escritora.