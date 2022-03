El etiquetado y su relación con una producción sana y sostenible

Hace unos días estuvimos en la asamblea de diputados apoyando el proyecto de ley sobre el etiquetado frontal que ayudará a miles de panameños a saber que es lo que comen y cuanto, porque estos simples octágonos frontales diciendo alto en azúcar o en sodio o en sal pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, y les digo porque , hace muchos años una tía mía Rosa, fue recluida en un hospital de la localidad por un cuadro agudo de diabetes, resulta que vio un pequeño paquete de grandes letras y se lo comió, murió unas horas después, el paquete era una galleta y si hubiera tenido los octágonos hubiera sabido que era malo y quizás no lo hubiera consumido.

Lo mismo ha pasado con niños y diversas personas, incluso mucha gente cree que las sopas chinas son buenas, No, son dañinas igual o peor que las sodas, no nos engañemos los empresarios le interesa la economía y no la salud.

ahora bien en el agro que nos toca aquí, pues traer mas productos porque así como exigimos precio debemos como deber traer alimentos frescos y sanos, libres de agroquímicos dañinos, esa es nuestra meta, no pensar que porque no lo voy a comer hay que agregarles lo que sea, el etiquetado va ser la caja de pandora para liberar los consumidores de todo lo que les afecta, porque un consumidor informado es poderoso y como tal va exigir que sus alimentos sean no solo frescos si no sanos, por eso debemos en el campo actualizarnos en las normas ambientales, de pre y post cosecha y de bienestar animal para llevar al consumidor alimentos de primera calidad, como el consumidor debe tener en su mesa, y que en los últimos años ha sido olvidado y ha vivido a merced de importaciones de alimentos dañinos en deprimento de su salud y de la producción agropecuaria, con una Acodeco y las asociaciones de consumidores sin decir nada, esto debe cambiar no podemos permitir que nuestros niños y todos nosotros estemos con un 71% de sobrepeso y muriendo por enfermedades no transmisibles como la diabetes, hipertensión y demás, es hora de hacer un cambio, apoyar al campo para que distribuya productos frescos y este llegue a los hogares de los panameños y esto se lograra con un etiquetado que eduque al consumidor, por algo se comienza.