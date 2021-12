Evite caer en el consumismo

"Gran venta de fin de año", "Todo se va, aproveche", "Descuentos hasta el 50%", "Compre ahora y pague en enero", son ejemplos de mensajes que reciben todos los consumidores, desde niños hasta los adultos, en esta época de fin de año.

Y es que se ha hecho habitual, promocionar y creer que el Día de la Madre, la Navidad y el Año Nuevo, son fechas exclusivas para gastar todos los ahorros, logrados a base del esfuerzo y sacrificio durante todo el año, así como las demás bonificaciones que se reciben en diciembre.

Debemos recordar que el verdadero significado de celebrar estas festividades, radica en el compartir en familia con sencillez y darle paso a la reflexión de aquellas pequeñas cosas y detalles que unirán más nuestros hogares.

En fin, todas estas cosas son indispensables y no conllevan gastos exorbitantes que después son una carga insoportable. Es el momento oportuno de empezar con buenos propósitos, pues hoy más que nunca, cuidar el presupuesto familiar es indispensable.

Esto no significa dejar de consumir, sino hacerlo en forma cuidadosa y organizada. Nuestras decisiones de compra deben ser bien analizadas y la reacción ante los mensajes consumistas tiene que ser más reflexiva.

Corresponde al consumidor no dejarse llevar por supuestas promociones que, a veces, representan solo un "gancho". Es momento de cuestionarse, dejar de vivir de apariencias y enterrar en el olvido, la competencia de lujos con el vecino o pariente. Dejar a un lado, "que, si él lo tiene, yo no puedo quedarme atrás". Darse tiempo de comparar precios y calidades, antes de decidirse a comprar.

Algunas recomendaciones para que usted sea un consumidor informado, que hace valer sus derechos, son:

- Considere los gastos fijos de su hogar, y procure reservar algo de su dinero para gastos imprevistos que puedan surgir durante el año.

- Planifique sus compras, si puede adquiera productos al mayoreo, que se puedan almacenar durante varios meses. Recuerde que antes de comprar, es conveniente pensar si esos productos son realmente indispensables. Es bueno elaborar una lista de compras.

- No se deje deslumbrar con los mensajes publicitarios y empaques vistosos, lea siempre las etiquetas.

- No firme ningún contrato o documento, que comprometa su salario por un tiempo prolongado, si no lo ha leído cuidadosamente. Aclare todas sus dudas, usted no tiene apuro, el agente económico quizás si.

- Solicite y guarde su factura, contrato, garantía, y cualquier otro comprobante de la operación comercial realizada, recuerde que sin estos documentos no podrá realizar ningún tipo de reclamos.

- Evite ser una víctima más de malas prácticas o irregularidades, sea cauteloso con todas las transacciones que comprometan su dinero, tiempo y tranquilidad durante estas fiestas. Y ante todo, recuerde celebrar sin caer en el consumismo.

