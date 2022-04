Ganar perdiendo o perder ganando

Todos, a través de nuestro recorrido, buscamos, perseguimos el éxito, sin muchas veces reflexionar de qué se trata este logro en nuestras vidas. Esta búsqueda incesante por el éxito nos lleva a pensar que el dinero y poder son el paradigma que debemos perseguir y que solo estas premisas serán suficientes para llegar a ser una persona feliz y completa.

No pienso, [porque no soy quien], empezar a dar cursos filosóficos o moralistas, ya que se podrán decir quién es este para venir a decirme qué hacer y cómo debo vivir.

Lo que si me atrevo a comentar es que las acciones que llevemos a cabo siempre deben llevar un significado, producto de lo que quiero ser y de cómo quiero hacerlo, no solo ir por la vida a ver cómo me va, como estrella fugaz, sin propósito metas ni objetivos. Tampoco me voy a meter con aquellos que se la viven en sabáticos permanentes, ya que, si tienen un norte para vivírsela así, pues bienvenidos al recorrido.

Si el propósito es claro, lo que vayamos haciendo para encontrarnos con esa meta será siempre fuente de inspiración, ya que la máxima será el encontrar lo que nos mueve a seguir adelante.

Ganar perdiendo no es otra cosa que llevar a cabo una vida digna, trabajar con ahínco por un propósito superior, sabiendo siempre que tendremos problemas en el camino pero que la recompensa valdrá la pena.

Perder ganando es para aquellos que piensan con luces cortas y que los logros obtenidos, muchas veces inmerecidos o cuestionables son suficientes y lo muestran a los demás a través de demostraciones de poder o engreimiento desmedido.

Muchos políticos parecen estar en este último grupo, pues buscar solo poder y riqueza rodeados de pobreza e ignorancia es perder de vista la razón de ser y las circunstancias por las que están en ese momento y lugar. ¿Quién ha dicho que cumplir metas es mentir manteniendo a sus electores en posición de desventaja social y sin la menor intención de mejoras en su situación?

Ganar perdiendo es despojarnos de una desmedida y a toda costa búsqueda de esas riquezas y poder, lo que parece urgente, para trabajar en lo importante que es la mejora de los demás ciudadanos. Y esto no es una quimera, sueño ni altruismo, ya que, si pensamos ser exitosos, una buena manera es que a mas gente le vaya bien ya que si a los demás les va bien también habrá mas dinero y riquezas que repartir.

Perder ganando es solo pensar en uno mismo sin tener en cuenta que la pobreza en espiral es mala para todos no solo para los menos afortunados.

Como lo hacemos, con desprendimiento y con la verdad en la mano, sin robos descarados y mentiras a flor de lengua que ya nadie cree.

Para muchos la política es mala, sucia, y que meterse en ella es perder. Pues bien, aquellos que así piensan y se pronuncian, les digo que no todos somos iguales y que aunque piensen que pierdo en esto, pues gano sabiendo que lo hago por un mejor país, por lo cual los invito a ser parte de algo superior, la lucha por un mejor Panamá.

El autor es Miembro Fundador del Molirena Empresario Hijo del ex vicepresidente de la República, Guillermo Ford Boyd.