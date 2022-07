Garrit Geneteau: Desistimiento por el bienestar de la Facultad

Por este medio, me dirijo a toda la comunidad universitaria, en especial, a los estamentos de la Facultad de Comunicación Social, en referencia a lo acontecido durante la campaña para elegir al Decano y Vicedecana de nuestra unidad académica.

Indudablemente, la campaña fue sucia y no hubo manera de que la nómina contraria hiciera algo por suspenderla, a pesar de que por nuestra parte imperó el diálogo y la buena voluntad que mi equipo de campaña me recomendó como bandera desde el principio, con lo cual, a pesar de “la violencia y bajeza” de estos ataques, evité caer en la provocación, me abstuve de orquestar campañas negativas, pese a que tengo conocimientos en estos temas.

De igual manera, quiero dejar claro que se dieron ciertas irregularidades en la contienda electoral por parte de la nómina contraria, especialmente en lo que atañe a “la veda electoral”, que son sujeto de derecho y que existe una muy alta posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia admita una solicitud de impugnación, como ya ocurrió en el pasado en la Facultad.

Como resultado de esta malintencionada campaña, “feroz, baja” e injustificada hacia mi dignidad como persona y mi trayectoria laboral, profesional, gremial y ciudadana, por parte de un grupo identificado de profesores de la nómina contraria, tuve que explicar a organismos internacionales que me contrata como consultor.

Valorando lo ocurrido durante y después de la campaña, puedo decir con certeza que los resultados hubiesen sido otros si respondiera a los “perversos ataques”, impropios de un centro académico, como la Universidad de Panamá, por la maledicencia de los adversarios, pero no me arrepiento de haber jugado limpio. Mi equipo me lo recomendó e insistió continuar realizando una campaña de altura. Valoramos y analizamos las repercusiones que significaría esa acción para la imagen de la Facultad de Comunicación Social y, sobre todo, para toda la Universidad de Panamá.

Según el criterio analítico de abogados especializados en temas electorales, consideran que tengo la base moral y legal de presentar una demanda para desestimar o anular las elecciones, pero, reitero, atendiendo al buen juicio de mi equipo, con respecto a la impugnación de las elecciones dejaré el agua correr por el bien de la imagen de nuestra institución. No obstante, valoraré mi derecho a defender mi honor y mi imagen profesional ante la opinión pública con respecto a las acusaciones vertidas de manera irresponsables y sin pruebas por un grupo de “profesores” de la nómina contraria y que me han causado perjuicios en el plano laboral y económico.

Seguiré luchando, para que prevalezca la superación académica, administrativa y estudiantil en nuestra facultad. Con mi equipo de colaboradores estaré vigilante de que las cosas en nuestra Facultad caminen en rumbo de augurios hacia la actualización que los nuevos tiempos nos exigen, para superar nuevos retos en los cuales, la administración de la Universidad está empeñada.

