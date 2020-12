Hijo de tigre…

Don Alejandro Javier Castillo Luna, hombre de fuerte carácter, no toleraba engaños. Estaba mirando por la ventana de su habitación que daba al jardín, esperando ver la bola de fuego subir allá en el horizonte, indicando que se inicia un día más como regalo del Creador.

Siempre lo contemplaba con su fallecida esposa Ana Lucía. Que le dejó el encargo de cuidar el fruto de su amor. Clara Isabel. No son relevantes los detalles de la muerte de su esposa. Siendo tan joven, Alejandro consideró para ayudarlo en la crianza de su hija a su abuela Teresa, su mamá.

Cuando a Clara le tocó entrar a la universidad dijo que quería ser veterinaria, tenían una Hacienda, “La Generosa”, en las afueras de la ciudad.

Su hija se gradúo con honores. Puso su consultorio y atendía los animales de la hacienda. Un día, Clara dijo a su papá que iba a contratar a un médico para ayudarla porque no se daba abasto. Ella puso un anuncio y apareció un candidato, su papá le dijo: yo lo entrevisto, ella dijo: está bien..

Cuando el Dr. Rabah Kamal se presentó ante don Alejandro este le preguntó: ¿eres hijo de árabes, verdad? Sí, contestó el joven. Tienes 28 años. Alejandro le dijo: quiero que el trato con mi hija sea únicamente profesional. El joven se limitó a decir: mi interés es tener un trabajo, señor. Rabah se dedicaba a sus animales, cuando Clara Isabel estaba en la hacienda trabajaban juntos. Nació una amistad entre los dos sin poderlo evitar.

Un día, Clara dijo a su padre: Pá, voy al pueblo a comprar unos insumos que necesito, el padre dijo a Rabah, acompáñala, por favor, para ayudarla en lo que desea.

Cuando regresaron don Alejandro les dijo: ¿por qué tardaron tanto? Clara contestó que no encontraba lo que buscaba.

Clara Isabel tenía amistades en el pueblo con quienes compartía algunas veces. Un día se sintió muy indispuesta, su padre en persona la llevó al médico. La chica preguntó: ¿qué tengo Dr.? El galeno, sonriendo, le dijo: será más bien, ¡qué vas a tener!, y salió a buscar a su padre, que al verlo preguntó: ¿qué tiene mi niña, Dr.? Este le dijo: ¡lo felicito!, porque viene un nieto en camino.

Alejandro casi se desploma ahí mismo. El médico le preguntó: ¿se siente bien? Está muy pálido, venga, le tomo la presión, y sonriendo dijo: vaya que la alegría causa sus estragos también. La tiene un poquito alta, nada serio. Ya en casa y controlando su cólera, gritó a su hija: me dices ¿quién se atrevió y cuándo fue? La joven, sobrecogida de pánico, solo atinó a decir: no sé, Pa', seguro en esas fiestas en las que uno se pasa de tragos.

Lo que su padre le dijo la dejó fría: si no sabes quién fue, no quiero nieto sin padre, ¿sabes qué quiero decir? ¡lo abortas! Ella se llenó de coraje y con firmeza respondió. Eso sí que no, ¡abortar! Olvídalo. Te advierto que aquí tú no decides papá. Dando media vuelta se alejaba. El padre le gritó: no te preocupes yo sé cómo averiguarlo.

Don Alejandro comentando un día con Rabah le dijo: ¿te das cuenta? es difícil proteger a una hija con el carácter de Clara Isabel, el joven solo atinó con timidez a decir: así es señor.

Llegó el día del parto y nació un hermoso y sano bebé. Don Alejandro, con bata, gorro y cubierta la cara, entró a la sala de parto como cualquier médico, miró a la criatura y el corazón le dio un vuelco.

Salió apresurado de allí, llegó a la hacienda, pateó la puerta de una cabaña y encontró lo que buscaba, lo agarró por el cuello que casi lo ahogaba y le dijo furioso: ¿cómo fuiste capaz de tocar lo más sagrado que tengo, dimeee? Y lo zarandeaba con furia, el pobre muchacho solo pudo responder casi asfixiado: no la obligué señor, nos enamoramos y consentimos.

Don Alejandro le gritó: --¡sí, pero debiste respetarla!—Rabah, asustado le respondió: --cuando dos corazones se aman eso no cuenta señor, lo siento, amo a su hija y me quiero casar con ella.



Más aliviado preguntó –Señor, ¿cómo supo que yo era el padre? ¿Ella le dijo?

Alejandro, calmado respondió: —No, ella ni sabe que lo sé, lo que pasa es que hijo de tigre nace pinta'o, por eso esperé este momento.

Saquen sus conclusiones.

