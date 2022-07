Incoherencia y buenismo en Panamá

La coherencia según Diccionario de la Real Academia es: conexión o relación de unas cosas porotras Actitud lógica y consecuente, con una posición anterior.

Buenismo: actitud de quien, ante los conflictos, rebaja su gravedad y cede a la benevolencia o actúa con excesiva tolerancia.

Esquema de actuación social en que la política que viene del eje esencial y por la puesta en practica de programas de ayuda a los desfavorecidos, basados en mero sentimentalismo carente de autocritica para los resultados obtenidos.

Los políticos y las personas en general deben ser valorados por sus resultados, y no por sus supuestas buenas intenciones que tienen, que con frecuencia desembocan en catástrofes completas para todos los ciudadanos.

Mientras sigamos premiando con el voto, a los supuestamente bien intencionados y no a los que resuelven los problemas, nunca saldremos del subdesarrollo y seremos simplemente un país con un canal, varios puertos y una capital con muchos edificios altos, pero con un futuro incierto.

Hace poco un comentarista político muy activo en redes sociales comentaba que este país estaba al revés ¿ cómo se logra esa situación? con actitudes como las antes mencionadas, que logran que nunca se resuelvan los verdaderos problemas acuciantes de nuestra sociedad.

Nuestros políticos criollos son expertos en usar el buenismo y las incoherencias junto con argumentos baladíes y emotivos para justificar su mediocridad e incapacidad.

Ellos están claros que la mayoría de la población, lo que le agrada es que les distraigan de la monotonía de sus vidas y problemas diarios a través de showcitos , teatros y espectáculos muchas veces bochornosos y con eso los mantienen entretenidos y desinteresados, de lo realmente importante, que es si han cumplido o no sus promesas de campaña.

Si queremos algún día mejorar la situación de nuestro país y resolver los problemas importantes como la pobreza y la mejora de la pésima educación que se le proporciona a nuestra niñez y juventud, debemos, entre otras cosas:

A) No dejarnos distraer por los bochinches estúpidos creados y orquestados por esos mismos políticos sino en vez de eso, exigirles que cumplan adecuadamente sus funciones y dejen a la empresa privada trabajar sin estorbos; si no hacen lo anterior, no volver nunca a votar por ellos; (obviamente la empresa privada tampoco debe hacerse dependiente de subsidios de ningún tipo, que es lo que buscan los políticos, para tenerlos sumisos y callados.

B) Estar claros que los cierres de calles que son tan populares hoy por hoy y que perjudican tanto a la economía del país, son aupados y apoyados por los gobiernos y por los medios de comunicación que son afectos a los mismos, con la intención de que sean válvulas de escape para la frustración popular que tiene la población, por la incapacidad demostrada por los gobiernos de los últimos quince años y el objetivo es que se contenten los ciudadanos con que los reciban los altos , les den promesas vacías y les den cierto protagonismo mediático muy fugaz. Si estas manifestaciones populares fueran a ser efectivas de alguna forma, seria si se hicieran frente a los despachos de los funcionarios que no han cumplido con su función, o frente a la presidencia de la república, y al hacerlas, se debería exigir que sean destituidos inmediatamente por ineptos y mediocres, los funcionarios no cumplidores.

C) Finalmente, como se mencionó en un medio de comunicación masivo hace poco, si los electores le empiezan a poner la misma atención a tener el perfil de todos los funcionarios por los que van a votar ,en vez de prestar atención a los bochinches de los políticos y de chollywood, elegirían a los mejores en vez de los menos malos o los simpáticos, y claro también, para lograr eso, tendrían que dejar de vender el voto por una comida, una hoja de zinc, un par de sacos de cemento o por compadrazgo.