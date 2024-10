Los pecados capitales, la pereza

Creo conveniente, antes de comenzar, dejar claro qué es y qué no es aquello sobre lo que vamos a hablar. Porque la pereza, así como sus sinónimos, ha perdido su verdadero significado, convirtiéndose en nada más que una etiqueta banal de momentos y situaciones sin importancia. Porque la pereza no solo es quedarse acostado un par de minutos de más o mentir para no tener que hacer algo. La pereza, un amplio iceberg del que solo vemos la punta que asciende sobre las olas de la vida, es mucho más de lo que se tiene registrado. No es procrastinar, ni tener la libertad de decidir, es una larga anaconda a la que le permitimos que nos enrede y nos asfixie.

La pereza se contagia, así como lo hace la gripe. Se adhiere al subconsciente, arrancando de él todo ímpetu para salir adelante. Pero no se transmite por el aire, ni por el agua, ni por la sangre, como las enfermedades comunes. No existe un paciente cero, ni una fuga de agentes patógenos. La pereza es, así como cualquier acción humana, un hábito aprendido. Uno se infecta con el ejemplo, con la visualización del placer inmediato que te otorga. Pero como cualquier droga, lo que oculta detrás es una larga cola de consecuencias y remordimientos.

Como ya hemos visto en esta serie de columnas, estas transgresiones no son pecados por las acciones que te obligan a realizar, ni fueron elegidas aleatoriamente. Todo tiene un sentido mucho más primigenio, mucho más básico, mucho más elemental. La pereza, así como sus otros seis hermanos, es pecado porque nos aleja de la paz, la alegría y la plenitud.

Sería sencillo, y desacertado, señalar que la pereza no es más que una colección mínima de reacciones naturales a los vaivenes que tienen nuestras vidas, pero, como ya he dicho anteriormente, no se queda solo ahí. La pereza también se presenta en acciones que podrían considerarse contrarias a ella. La agitación por querer salir de alguna situación, la necesidad de terminar a toda prisa una tarea o el fastidio por esperar también son señales de pereza, pero, ¿por qué? Porque, como un engatusador, la pereza nos vende la idea que esa fracción de felicidad por habernos escaqueado del trabajo para ir a beber, holgazanear para no salir de la cama o esforzarnos por acabar con algo para tener todo el día libre vale la pena disfrutarla y repetirla, para castigarnos con un rayo de culpa y remordimiento cuando la dopamina se ha difuminado. El humo que oculta a la pereza, ese aroma dulce y venenoso que nos atrae como moscas, es el mismo que después nos castiga en el recuerdo. El haber fallado en el examen, haber faltado a un evento importante, el haber entregado mal un documento son los pagos que demanda la pereza.

Pero esta enfermedad, esta infección, se cura despacio, paso a paso, día a día, hora a hora y segundo a segundo. Con paciencia, se desbarata el frágil cascarón. Con reflexión, se arrancan las raíces de la desgana. Con el tiempo, se reconquista el terreno del alma.