Notas memorables

Cada dimensión puede ser varias dimensiones por las sombras dimensionales; Estas son dimensiones falsas, pero en las dimensiones reales no es posible el desarrollo de nada excepto la dimensión. Asimismo cada dimensión falsa puede tener variantes que crea singulares en la dimensión real, por tanto, una sola dimensión es el producto de varias dimensiones, solo existen 3 dimensiones, la cuarta es una dimensión falsa. Una dimensión es la forma que toma el espacio en sus tamaños posibles; Las formas posibles son los tamaños posibles.

La eternidad solo existe en la no-existencia, por ende, el tamaño real es el cuerpo real que esta sobre el tamaño imaginario, esta singularidad puede ser llamada "singularidad parmenidiana" por Parménides, que hizo de su pensamiento la no-existencia. En el tamaño, es decir en el tamaño imaginario, crea la primera singularidad que por concordancias bíblicas y dentro su propio contexto; demuestran 1, que para que el espacio pasase a ser tamaño, era necesario una conciencia, 2, que tal conciencia es Jesucristo. Los hindúes descubrieron el numero 0, el 0 encierra una religiosidad cósmica basada en que es el único numero que se vale asimismo; Es la singularidad por la que los físicos han llegado a decir que el universo es autosuficiente.

El universo tiene dos partes que son reciprocas de si; Lo inanimado y lo animado, lo animado tiene una parte inanimada, puesto que la parte animada es el control que ejerce sobre lo inanimado. La partícula determina el efecto de la onda; La onda ensimisma es la misma en cualquier caso y solo es alterable por la partícula; Tal como lo demuestra la dualidad onda/partícula, que según se cree es el componente de la luz, sin embargo es probable que por los detalles indeterminadamente pequeños, no exista ningún principio estable sino alterable o constante.

La luz es veloz porque se mueve sobre la oscuridad; O al menos existe un componente que permite moverse por encima del cuerpo, de lo contrario la luz no podría ser captada en ningún caso, ni tampoco alterable, porque su velocidad sería constante; De lo contrario, también la densidad de la luz sería la misma en todos los casos, y por ende, no existiría la oscuridad sino "vacíos" por aquellos sitios por los que no cruza la luz; No vacío tal como lo concebimos en el espacio, sino solamente oscuridad. La gravedad es prueba del modelo del universo parmenidiano; Si bien, la gravedad es un cuerpo cayendo, pero siempre inferior, en un espacio parmenidiano, todas las cosas estarían cayendo al mismo ritmo, a la misma armonía y velocidad, que no podría notarse, también demuestra que el universo tiene la forma de un yoyo, el disco superior es tan indeterminadamente caliente que imprime una copia exacta pero menos densa en el disco inferior; Debido a ello, la gravedad y el esferitismo, debido a que se trata de una presión constante, todo los cuerpos tienen que pasar por esta armonía hasta que ya no son modelables; Si apuntásemos con un punto caliente de forma triangular sobre una barra de metal, finalmente cederá y será impreso con la forma triangular hasta ser armónico y el punto de presión ya no cambiara constantemente su forma ni tendrá un efecto sobre ella, esto debió haber sucedido en el universo primitivo.

El espacio ni se altera ni se relaciona, el espacio en cada parte, en cada punto, es distinto al punto adyacente, por ende la forma del universo tal como lo

concebimos no es la misma que la del tamaño real, que sencillamente es, solo es. Dejo las notas aquí guardadas para un libro que pienso escribir, titulado "Modelo del universo parmenidiano" Cuando tenga la suficiente erudición para

ello. -Gracias.