Oportunidades laborales y educativas

En el campo de la industria automotriz utilizada en Panamá, al igual que el resto del mundo está sucediendo un cambio grande en la tecnología de los motores de propulsión y sus fuentes de energía. En nuestro país a través de la ley 295 de movilidad eléctrica, sancionada por el presidente Laurentino Cortizo Cohen el 25 de abril del 2022 y reglamentada por el decreto ejecutivo número 51 del 15 de febrero del 2023; se trata de incentivar la adopción de este tipo de movilidad terrestre, principalmente, para reducir el consumo de combustibles fósiles; para así evitar la gran contaminación del aire, el efecto invernadero debido a los gases y partículas residuales emitidos por los motores a combustión interna. De esta forma mejorar nuestra huella ecológica, por el mundo y la salud de las nuevas generaciones.

Como estudiante del ITSE de la carrera Tecnología Superior en Tecnología Automotriz en Vehículos Livianos, me llamó mucho la atención el tema de la movilidad eléctrica, el cual como técnico y propietario de un taller automotriz que repara vehículos a combustión interna, viendo esta tendencia me despertó mucho interés por las nuevas tecnologías vehiculares como híbridos y eléctricos. Fue así como, participando en una feria organizada por el Instituto Técnico Superior Especializado sobre este tipo de movilidad, entré en contacto con el ingeniero Parmenides González expositor en el área de conversión de autos con motores de combustión interna a motores eléctricos; quien después de mi solicitud y ver mi interés me dio la oportunidad de trabajar en la transformación de un automovil BMW x3 Diesel 2008 a totalmente eléctrico, segundo vehículo en Panamá transformado de esta forma.

Aunque tuve miedo al inicio este reto llenó todas mis expectativas y reafirmó la importancia de asumirlo y vencerlo. Como oportunidad laboral y educativa pude aprender habilidades y competencias técnicas que de una manera general me servirán en el futuro como profesional superior en mi área. En ese proceso pude observar las oportunidades laborales que surgen a partir del retrofit como: soldador, electromecánico, ingeniero, diseñador, ensamblador y mecánico.

También el beneficio económico para diversas áreas industriales, logísticas y comerciales como: ferreterías, tornerías, carga, transporte, talleres automotrices y galeras. Esta es una de las muchas posibilidades de la movilidad eléctrica en nuestro país. Aunque este tema del retrofit despierta diferentes opiniones, siendo la viabilidad económica de esta actividad la mas cuestionada, por mi parte veo un abanico de beneficios en el área educativa técnica para mis futuros compañeros y colegas de talleres que podrán estar en contacto, no solo con los componentes de un vehículo eléctrico sino también en la adquisición práctica de gran experiencia en el área de metal mecánica y ensamblaje. Esta transformación como escuchamos de parte del ingeniero Parmenides ayudaría a reciclar las carrocerías de los autos que de otra manera no sabemos que destino o fin tendrían.

Para terminar este artículo de opinión podemos mencionar lo importante que es como nación; mantener un diálogo entre los actores de este cambio, que incluye a los consumidores, fabricantes, usuarios, distribuidores, academia, mecánicos, vendedores de repuestos, Estado, aseguradoras, compañías de generación y distribución de electricidad; al final todos nosotros ya que el cambio nos afectará a todos y debemos participar para que sea lo mas positivo para el país. Consideramos que si esto hacemos, aunque ya tenemos un gran atraso, lo lograremos y podremos aprovechar todas las oportunidades de negocios que podemos implementar cada uno a favor de la población panameña. Mas que todo esa es la idea de nuestra opinión para llamar a este diálogo y así alcanzar la meta mencionada.