Penetración del crimen en la política no debe manejarse como habladurías

La "narco política" y la "penetración del crimen organizado" en ella, son frases recurrentes que se escuchan en boca de altos funcionarios, incluyendo presidentes de la República y ministros de Seguridad Pública. Pero la gravísima situación no pasa de eso, simples habladurías. Esto agrava aún más, lo que admiten los altos voceros del Estado que está ocurriendo. Y la pregunta que yo como ciudadano me hago es, ¿hay complicidad de las autoridades, temor o desidia? Cualquiera de estas causas son inadmisibles. Panamá no puede darse el lujo de caer en la terrible situación que enfrentan países vecinos. La situación es tan grave en algunos puntos de esos países que organismos internacionales han amenazado con calificarlos como "estados fallidos" o como "narco estados". En Panamá ya han habido suficientes casos que vinculan a funcionarios de diferentes órganos del Estado en actos de crimen organizado que obligan a las autoridades a pasar de las palabras a los hechos. El narcotráfico y las demás transnacionales del crimen tienen recursos ilimitados para corromper a funcionarios. Cada día que pierden nuestras autoridades en denuncias sin consecuencias fortalece a los delincuentes. Como país, el tiempo que desperdiciamos para encarar esta situación nos pesará después. Estamos frente a hechos demasiado graves para tomarlos a la ligera, como ocurre.