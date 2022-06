Pensando en grande, turismo de verdad

Podría resumir mi carrera profesional en 2 capítulos: El primero, en tecnología, laborando inicialmente en IBM Panamá, luego en sus intervenciones centroamericanas y finalmente en su sede de Nueva York, cubriendo las operaciones a lo largo y ancho del vasto continente americano. El segundo, erigiendo el entramado de torres celulares en las Américas y el caribe con el mayor fabricante mundial, Rohn Industries de Peoria, Illinois.

Versión impresa

Este último me obligó a viajar 3 semanas al mes durante 13 años en 57 países en diversos continentes. Para celebrar con broche de oro el centenario de la Revolución Francesa en 1889, París transfigura su ropaje como sede de la Feria Mundial. Cuando Gustavo Eiffel sometió su torre a consideración como el atractivo de la feria en pleno Champ de Mars en el corazón de la capital gala, lo hizo con el compromiso de desmantelar la estructura posterior al evento, sin pensar que su torre Eiffel se convertiría en uno de los más emblemáticos iconos del turismo global. Porque pensar en grande diferencia lo excelso de lo rutinario.

Las diferencias entre un turismo fofo como el nuestro y uno extraordinario, y no es necesario citar a París, es la intensidad del pensamiento. Es así como el pequeño poblado de Buga en el valle del Cauca colombiano, atrae la misma cantidad de visitantes anuales que el Istmo. Y lo hace a través de la modalidad de turismo religioso, siendo la sede de la Basílica del Cristo Milagroso y muchos añaden, del mejor manjarblanco del mundo.

Si nos referimos al turismo religioso, Panamá posee en Natá de los Caballeros la más antigua iglesia de tierra firme en tierra firme del continente americano, allá en el olvido, esperando ser descubierta y que un raspadero ofrezca refrescar la visita de turistas en su aledaño parque de Santiago Apóstol. Y que sus pobladores visiten Buga para que aprendan a desarrollar comercio religioso a través de la venta de recuerdos, estampitas e imágenes como tan bien le hacen las tiendas que adornan los alrededores de su basílica, creando una importante y muy cómoda fuente de ingresos para sus habitantes.

Porque Panamá no ha sabido explotar en lo mínimo su enorme potencial turístico, a pesar de incentivos, planes maestros, que de maestros no tienen nada, dejando a medio palo importantes potencialidades, cito el Casco Antiguo, esbeltas reconstrucciones, extraordinario hotel Sofitel en el solar del antiguo Club Unión, frente a ruinosas viviendas, funcionarios con carpetitas por

doquier y vehículos del estado ocupando importantes plazas turísticas. Pregúntele a Cartagena de Indias en la costa atlántica colombiana ¿cuántos despachos públicos entorpecen su casco antiguo?

Sitios icónicos globales como la cima del cerro Pechito Parao en Darién desde donde Balboa ojeó por vez primera la majestuosidad del mar del Sur, solamente desempolvado por varias expediciones europeas en 2013, durante la celebración de los 500 años del descubrimiento del Océano Pacífico. ¿Dónde yace la creatividad de las autoridades del turismo panameño para convertir aquello en algo más atractivo y simbólico que el Machu Picchu peruano?

Siendo la travesía a través del Canal de Panamá, la más popular de los cruceristas, aprovechando que el prestigioso diario The New Times nos describe como "an embarrassment of natural beauty" (vergüenza de belleza natural), como es que no hemos erigido un parque ecológico recubierto, a la altura, mejorando Ecorium en Corea del Sur, en las riberas del lago Gatún, como el mejor del planeta, convirtiéndole en parada obligatoria de todos los cruceros, creando importantes plazas de trabajo, ingresos extraordinarios a la Autoridad del Canal y nuestra propia, tropical y esbelta torre Eiffel, para resaltar el verdor de un mundo que se sofoca por admirarle.

VEA TAMBIÉN: http://Meduca apuesta a la transformación digital para revertir la mayor crisis educativa de la historia

Solamente pensando en grande podremos exprimir las grandezas del paraíso que nos rodea, para no seguir siendo el "whatever" del turismo regional, ideando excusas para justificar los 2 millones de turistas anuales de siempre, ¡insoslayable vergüenza!