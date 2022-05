Porque será tan difícil por parte de los gobiernos y dirigentes comprender que a través de la consulta seria y el dialogo constructivo es que verdaderamente se construye un país, se edifica una nación.

Versión impresa

Nos encontramos todos los días con desavenencias de diversos tipos donde las aspiraciones de los ciudadanos pareciesen no se toman en cuenta o simple y campantemente se desechan o postergan hasta que llega el día en que hartos de no ser atendidos no queda más que salir a protestar.

¿Miremos Colon y cuantos más hoy, mañana quienes serán? Como puede ser posible que después de tantas consultas y consultorías todavía estemos ante hechos de fuerza de parte de grupos de presión o con intereses, que, aprovechándose de la inacción y falta de respuesta, aprovechan las promesas incumplidas para motivar a la gente a expresar sus frustraciones por efecto de sentirse engañados ante tantas necesidades que imperan a flor de piel, de cada comunidad a través de toda la nación.

Por otro lado, se utilizan las consultas en forma inefectiva o dolosa para lograr proyectos que o tienen nombre y apellido o simplemente son inconsultos, viciados, cuyo único propósito es lograr obras sin ningún valor para la comunidad, ya que finalmente quien reconocer de mejor forma que busca mejorar o que quiere, son las personas que habitan las comunidades y pueblos.

Pienso que gobernar seria menos difícil si escucháramos mejor, trabajásemos en favor de lo que la mayoría solicita ya que, si cumplimos con lo que esta pide, mejoramos lo que parece para ellos mismos es prioridad. Porque tenemos que estar tomando acciones o construyendo obras que nadie ha pedido.

Respetemos las decisiones mayoritarias sin dejar de lado los derechos de las minorías quienes también deben ser escuchadas. Pero si de consultas hemos de referirnos, no podemos dejar de lado las consultorías, mecanismo mediante el cual en forma indirecta sin que el receptor final este cara a cara con el ciudadano, se recibe data que guía a entender sobre las diversas situaciones en grado de importancia según lo que busquemos auscultar, sea agua, educación, salud, desechos etc. Abocarnos al tema de las consultorías da mucho de qué hablar, ya que en un montón de veces pareciera que estas se hacen sobre los mismos temas o tópicos, llegando a pensarse que son mas bien un negocio que un medio buscando un fin. Consultorías van y vienen, más el análisis y conclusiones al que llegamos no se convierten en ningún tipo de acción en busca de implementar las soluciones.

Si el problema ya está identificado lo que cabe es actuar, no importa que la solución integral pase al otro gobierno. No se trata de quien gobierna sino para quien se gobierna, mas no les da la gana verlo si no hay un provecho personal, coimas, cobros de comisiones, el que hay para mí. Hace poco se realizo un ejercicio loable llamado el "Pacto por el Bicentenario", mas si vemos las conclusiones, estas son las mismas que podemos recoger a través de los innumerables documentos de consultorías llevadas a cabo a través de los años.

Entonces debemos preguntarnos si ahora sí pondrán manos a la obra e implementarán, aunque sea, algunos de los temas más prioritarios. Para que tantas consultas y consultorías si estas se convierten en promesas incumplidas que solo crean menos credibilidad en los gobiernos, partidos y políticos en general.