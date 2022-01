“Que alguien me diga”

Por supuesto, la respuesta es obvia, pero tratándose de nuestra cotidianeidad no es justo que los centros de atención al usuario, sean bancos, empresas que nos venden el servicio eléctrico, televisión por cable y hasta la información conocida como 102, tengan su lugar de residencia en el extranjero. El acento de quienes responden los delata: colombianos, centroamericanos, mejicanos, etc.

¿Es que en el país no hay personal preparado para ocupar esas posiciones que, a mi modo de ver, no exigen altos cocientes de inteligencia, sino un poco de sentido común, raciocinio, conocimientos tecnológicos, decencia en el trato humano, que puedan servir esas vacantes? ¿Es que en Panamá la educación es tan deficiente a pesar de los buenos salarios que devengan los educadores y además no existen egresados de las escuelas secundarias donde se gastó tanto dinero para prepararlos en el manejo de la lengua inglesa o universitarios con el mismo conocimiento de ese idioma que, para cursar una carrera, asistir a una buena universidad, puedan devengar esos salarios para suplir los gastos que demandan su preparación académica?

¿Es que no saben sumar, restar, multiplicar dividir ni hablar ni escribir ni nada?



¿Es que a las trasnacionales les parece poco lo mucho que se llevan por los servicios defectuosos que generan y que por lo común no suelen hacer los ajustes comprometidos por dejarnos sin luz, televisión, internet, etc., o por darnos informaciones incorrectas como ocurre con el 102, que cobra por cada consulta excepto a los jubilados y que tiene a su cargo informar sobre números telefónicos, etc.?



Reclamemos nuestros derechos; de lo contrario seguiremos siendo tontos útiles económicamente para las trasnacionales.



La verdad es que no necesito que nadie me diga la respuesta y lo más triste es saber sobre el número de jóvenes en busca de trabajo y no lo encuentran y porque además de lo dicho, los jubilados no se retiran para disfrutar del descanso que reclaman porque ya han servido muchos años, dado que la jubilación la solicita el servidor para descansar porque ya está agotado de laborar o es que la requieren para seguir trabajando y, así, complementar sus emolumentos sin tener en cuenta que actúan despiadadamente con quienes recorren calle, introduciendo solicitudes en mil empresas que no los reclutan y se acuestan sin una o dos de las tres raciones que se deben consumir para una sana existencia.

Ahora, sí pido que alguien me diga dónde están los defensores de los derechos humanos de los jóvenes o es que no los hay para ellos, pero sí para el resto de los habitantes.

Es necesario o que se ponga en claro si nuestros jóvenes son borregos o si no hay entre ellos quienes puedan llenar las susodichas posiciones que reclamo como panameño para mis desafortunados coterráneos.



Algunos coincidirán con esta quijotada y, de ser así, manos a la obra. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy antes de que la situación se torne más crítica. El resultado de algunas competencias como el concurso de oratoria, el “talent pro”, las ferias científicas, los concursos de robótica, etc., demuestran que poseemos gente capaz y que para ellos también deben existir opciones, de lo contrario no habrá otra tabla de salvación para quienes en lugar de ser productivos serán víctimas de la desigualdad y hasta podrían caer en manos de la delincuencia dadas sus capacidades e inventiva.



La desigualdad es otra pandemia que tanto mal ha producido por años al desarrollo equitativo de todo país y que, por supuesto, en nuestro Panamá existe esta cruel enfermedad. Dejo en el tintero la pregunta en espera de que otros más levanten la voz por el bien común de nuestros relevos generacionales.

Diciembre de 2021