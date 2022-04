Se paga a la entrada o se paga a la salida

Parada, pide un usuario del sistema colectivo, en busca de bajarse del bus adelantándose a que su lugar de destino está próximo a llegar. Cuando este ciudadano diseña su ruta para llegar a donde tiene pensado ir, ya ha calculado a qué hora debe estar para entrar al bus, cuánto le va a costar el trayecto y hora estimada de llegada.

Igual o parecido podríamos decir cuando utilizamos el metro. Con los selectivos (taxis), aunque existen las tarifas hay que negociar. Dice un viejo adagio que no hay tal cosa como una comida gratis. Lo anterior viene a pelo cuando la población piensa que está sacando provecho de algo sin darse cuenta de que verdaderamente la cuenta llegara en algún momento. Los pagos de las cuentas pueden venir de muchas y variadas formas, así nos "regalan algo en forma de bonos, vales, trabajos condicionados para buscar votos", en fin no hay parangón ni medida de las que el pueblo se logre zafar ya que lo pintan súper bueno.

Lo anterior lo traigo a comentarios ya que cuando uno piensa que está sacando provecho de algo gratis, al tiempo te recuerdan que hay una cuenta por saldar.

Por otro lado, tal y como en los selectivos, empezamos a negociar, más el problema es que estamos ante una situación desventajosa donde si no cumples con los designios del señor de turno puedes perder tu puesto o peor, tu familia también puede quedar sin su posición. Entonces vienen las quejas de quienes se sienten atropellados, más estos están solos, ya que parece ser que cada uno anda por su lado.

Cómo hacemos para buscar una igualdad de condiciones en este juego maratónico donde parece que la población siempre esta indefensa, pues alzando las voces, en las calles, de manera tal que cuando el atropello sea insostenible nos escuchen.

Recorrer todas las etapas requiere de madurez, alimentada con educación, pero si siguen queriendo llevar a la gente como borregos, no saldremos de tantos problemas, inclusive se aumentarán ya que están llevando a la población a pagar las cuentas a la salida y no a la entrada incluyendo la pobreza que esto genera. Me pregunto, ¿de verdad queremos andar por ahí sabiendo que tengo deudas que pagar y que en algún momento me las van a venir a cobrar?, o estar con la frente en alto y decir no me vengas con cuentos que yo sé cómo es la cosa.

Pagar cuando estoy comenzando o pagar cuando ya no me queda fuerzas para combatir, ese es el dilema. Anímense a expresarse y a decir estoy aquí y ahora, para luchar por lo que creo es lo conveniente para mí, mi familia y mi país.

El autor es: Miembro Fundador del Molirena

Empresario, Hijo del ex vicepresidente de la República, Guillermo Ford Boyd.