Creación de nuevos ministerios enfrentan el temor de quedar

La reciente creación del Ministerio de la Mujer siembra la expectativa de que el cambio no solo sirva para incrementar la planilla estatal, sino que juegue un papel preponderante en la promoción de los derechos de la mujer.

Si bien la creación de dos ministerios fue una promesa de campaña del actual mandatario, el de la Mujer se funda en momentos en que el Gobierno realizó ajustes para limitar el tamaño de la planilla estatal y el gasto público, luego de las protestas de julio pasado.

En el caso del nuevo ministerio, este nacerá de una institución conocida como Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), que por el nuevo rango, tendrá que, forzosamente, sufrir ajustes administrativos, lo que implica, a su vez, nuevas estructuras y posiciones de personal, con mejores salarios.

Para Richard Morales, experto en Ciencias Políticas, en teoría un nuevo ministerio es algo positivo en la medida que permite establecer una institución especializada en políticas más focalizadas a resolver determinados problemas que, en este caso, atañen a las mujeres.

No obstante, considera que el problema viene a ser que la forma como opera nuestro Estado.

“Nuestro Estado se ha convertido en una piñata para la repartición del presupuesto; los ministerios terminan quedándose con la clientela de los partidos, los diputados, alcaldes, etc.”, planteó.

Como consecuencia, agregó Morales, cada nueva institución se convierte en una excusa para llenarla con la clientela de determinado político o partido y no termina cumpliendo con su papel.

“Se vuelven tan disfuncionales, como los ministerios que tenemos en la actualidad”, consideró.

Morales es de la acepción que aunque un ministerio tenga más presupuesto que un instituto, esto no resuelve los problemas de las mujeres, si no va acompañado de una política pública. “Si no es así, la diferencia queda siendo simbólica”, dijo.

Por su parte, la abogada Carolina Fonseca Vera no veía necesario la creación del ministerio, porque económicamente no era necesario, ya que existía el Inamu, el cual tuvo como origen la dirección de la Mujer, del Mides.

“Las leyes existen. El problema en Panamá es que no se hacen cumplir”, manifestó.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

No obstante, la profesional estima útil y apropiado cualquier espacio que sirva para velar por los derechos de los hombres y las mujeres.

Ahora, que fue creado, Fonseca Vera expresó que es importante definir que rol va a jugar en nuestra sociedad.

En este sentido, agregó que antes como Inamu manejaba un presupuesto mínimo y un personal limitado, que no lograba cumplir con las necesidades de la población a la que estaba dirigida la institución.

“Me gustaría pensar que al elevar de instituto a ministerio no solo sea un cambio de nombre e incremento de la planilla estatal”, sostuvo. Más ministerios Panamá ha pasado de tener 11 ministerios, en 1990, a contar en la actualidad con 16, tras la última creación del Ministerio de la Mujer.

En comparación con países del área, esta cantidad es inferior, si tomamos como referencia a Costa Rica, donde existen 19 (uno sin cartera) y Colombia, que tiene la misma cantidad.

Otras naciones, como Ecuador, cuenta con 20 ministerios, incluyendo uno de la Mujer y Derechos Humanos, creado en 2007, mientras que en República Dominicana hay 24 ministerios, país en el que también hay uno de la Mujer.

La actualización del Órgano Ejecutivo en Panamá comenzó en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-99), cuando se creó el Ministerio de Asuntos del Canal (1997), entidad sin cartera, cuyo titular preside la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, empresa que se encarga de la administración de la vía interoceánica.

En ese quinquenio, también se fusionaría el ministerio de Hacienda y Tesoro con el de Planificación y Política Económica, en una sola entidad denominada Ministerio de Economía y Finanzas, en 1998.

Además, en 1997 se crearía el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, siendo la primera ocasión que la política dirigida a las mujeres se elevaba a ese rango.

Este sería reorganizado en 2005, bajo el nombre de Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el gobierno de Martín Torrijos (2004-09).

Posteriormente, en 2010, bajo el gobierno de Ricardo Martinelli, el componente de seguridad sería separado del Ministerio de Gobierno, para dar paso al Ministerio de Seguridad.

En 2015 sería creado el Ministerio de Ambiente y en el actual gobierno, presidido por Laurentino Cortizo, se han creado los ministerios de Cultura (2019) y de la Mujer (2023).

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!