De Obarrio: Están combinando información para hacer daño

Adolfo 'Chichi' De Obarrio apareció en redes sociales, en donde publicó un comunicado informando que robaron información de su computador, que están combinando con otro material para hacer 'daño'.

"Están combinando el material sustraído, junto con otras informaciones y datos que no provienen de mi ordenador, con el fin de dañar a mucha gente, empresas e instituciones, y no sabemos la intención, ni a dónde quien llegar con esas publicaciones", aseguró en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter.

El exfuncionario dijo que lo que si es verdad es que robaron información de su computadora, la cual están publicando, los mismos que "se confiesan autores del delito".

"En un supuesto 'medio informativo' se ha dicho que me robaron el disco duro de mi computadora, cosa que no es cierta, ya que yo mantengo el mismo", replicó.

Aseguró que no descarta presentar las acciones legales que corresponden, no se responsabiliza por los daños causados a otras personas, cuya información no le concierne y a quienes con intereses oscuros se quiere dañar.