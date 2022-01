Diputado Juan Diego Vásquez, positivo a covid-19

El diputado independiente Juan Diego Vásquez informó en su cuenta de Twitter que dio positivo a covid-19.

"A pesar de tomar todas las medidas he dado positivo a COVID. Afortunadamente no tengo ningún síntoma. Cuídense mucho y protejan a su familia", comentó Vásquez en su cuenta de red social.

"La Asamblea Nacional estará trabajando virtual, así que cumpliré con mis labores como siempre lo he hecho", agregó.

El pasado 5 de enero la directiva de la Asamblea Nacional resolvió convocar a sesiones virtuales, luego de conocerse que varios de sus colaboradores del área administrativa, resultaron positivos al contagio de covid-19.

Según confirmó ese día el diputado Leandro Ávila, se habla "alrededor de 2, 3, inclusive 4 colegas que pudieran tener covid-19".

Destacar que las sesiones virtuales se celebrarán del martes 11 al jueves 13 de enero de 2022 en horas de la mañana.

De acuerdo con la resolución 219, el primer llamado se hará a las 10:00 a.m. y el segundo a las 10:30 a.m. El documento lleva la firma del presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, y del secretario general, Quibián Panay.

Los diputados compartieron por primera vez en este año el domingo 2 de enero, en la ceremonia de instalación de la segunda legislatura del tercer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

Panamá acumula 512,402 casos de covid-19 y 7,449 muertes por esta enfermedad en más de 21 meses de pandemia.

