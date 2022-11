Empleados de Cambio Democrático exigen pago de salarios

Autoridades del partido Cambio Democrático adeudan las tres últimas quincenas de salario a los empleados administrativos del partido, según dio a conocer Juan José Ramos, defensor de los derechos de los miembros del CD.

Ramos informó que este lunes 21 de Noviembre presentarán la denuncia al Tribunal Electoral a las 12 medio día.



¨El personal administrativo ha solicitado que hagamos la denuncia considerando que ya no tienen como movilizarse hacia su lugar de trabajo¨, sostuvo Ramos quien señaló que solicita al Tribunal Electoral tome las medidas correspondientes, considerando que, supuestamente, el atraso obedece a que esta entidad no ha desembolsado los fondos del subsidio electoral, en razón de supuesta irregularidades en la justificación de más de 500 cheques desembolsados por parte de la administración del presidente Rómulo Roux.



Los trabajadores consideran que es insostenible la actual situación que viven los funcionarios de Cambio Democrático, quienes además esperan que se resuelva el tema de los contratos que mantienen con este colectivo, en donde no se les reconoce el tiempo de laborar allí y no cotizan en la Caja de Seguro Social, lo que les impide acudir, ellos y su familia, a recibir atención médica.



Es lamentable, dijo Juan José Ramos, que Roux le viole los derechos a los trabajadores y que siendo abogado, de una prestigiosa firma de abogados, desconozca las prestaciones laborales de sus propios copartidarios.



Ramos dijo que se mantendrán atentos y que acudirán a la sede del Tribunal Electoral, de ser necesario, a respaldar a los humildes trabajadores de Cambio Democrático.

