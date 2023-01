Gobernante PRD, en aprietos con miras a elecciones 2024

El gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) con 727,398 adherentes, se enfrenta a un gran reto en los próximos meses de escoger a su abanderado con miras a las elecciones de 2024.

La figura que elijan los miembros del partido fundado por Omar Torrijos deberá ser una persona que no solo cuente con el aval a lo interno del colectivo, sino que también reciba ese apoyo de afuera.

En febrero próximo, ya el PRD debe informar al Tribunal Electoral la fecha de sus elecciones primarias, la cual se deben desarrollar dentro del periodo que va del 1 de junio al 31 de julio de 2023.

Por el momento, si bien puede haber muchas personas con aspiraciones, la figura que es impulsada por el Ejecutivo, y parte de la dirigencia del PRD, es el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien fuera del PRD tiene una imagen cuestionable, según plantean conocedores en materia político partidista.

Las elecciones del pasado 15 de mayo, donde se escogió al nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) dejó un mensaje y es que a pesar de que haya figuras que cuenten con el apoyo del Ejecutivo, ello no es indicativo de que vaya a triunfar.

En esos comicios internos había tres facciones que se disputaban el control del PRD, entre ellas la Resistencia, comandada por el diputado Benincio Robinson y el actual presidente de la Asamblea Nacional Crispiano Adames; el grupo del exsecretario general Pedro Miguel González y los allegados el Palacio de Las Garzas.

En dicha contienda, si bien los allegados a Benincio Robinson lograron la mayoría dentro del CEN, en la escogencia del CDN estuvo dividida.'

Pasada esa disputa interna dentro el PRD se analiza cómo presentarse a las elecciones del 5 de mayo con una figura que pueda tener opciones de triunfo, no obstante por ahora esa persona no la han encontrado.

Incluso, en la última encuesta de Gallup Panamá para Grupo Epasa destaca que José Gabriel Carrizo, junto a Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo son las figuras que más disgusto provocan en el electorado.

En esa misma encuesta, Carrizo solo llega al 1%, una tendencia que se ha mantenido en los últimos meses.

Expertos en materia política señalan que dentro del PRD deben estar viendo todos los escenarios posibles, incluso, surge la tesis de que es posible que se preparen para perder los comicios del 2024 y armarse bien para lograr un triunfo en las elecciones de mayo de 2029.

En ese sentido, el analista político, Danilo Toro, plantea que a veces los partidos políticos y figuras presidenciales ganan perdiendo y pierden ganando. Pone como ejemplo el triunfo de Ignacio Lula Da Silva, quien si bien triunfó en las elecciones en el resto de gobiernos locales y poder de cámaras fue derrotado.

Explica que el problema del PRD va más allá de una figura presidencial, sino que el mismo modelo político ha fracasado.

Lo que si reconoce Toro es que solo dentro el colectivo Realizando Metas, de Ricardo Martinelli, es que hay un liderazgo definido, porque todos los demás enfrentarán unas primarias en medio de mucha división y pocas expectativas de triunfo en las elecciones del 5 de mayo de 2024.

"En el caso del PRD no tiene un liderazgo definido, porque es el partido que se maneja con colegiaturas, no ha habido una posición clara, antes de las elecciones del CEN declaraciones que diera Benicio Robinson, como otros candidatos demostró que no había un liderazgo y por ello lo difícil de encontrar a la figura presidencial.

Destaca que el PRD tiene dos caminos con dos opciones, por un lado, tendrá que definir el liderazgo si quiere presentar una opción presidencial contundente que alinie a los votantes de ese partido o definir con base en los allegados a la cúpula y el Ejecutivo.

Agrega que: "El PRD está en esa disyuntiva de convertirse en un partido de cacicazgos, no es nuevo, así fue la suerte del partido Liberal y el partido Conservador.

Considera que en término de tiempo, el PRD estaría enfrentándose al riesgo de ese mismo proceso, de ir desapareciendo, pero eso va a tomar tiempo, ya que no es una cuestión que va a ocurrir en las próximas elecciones, sino proceso histórico que termina después de 50 a 70 años en la muerte de un partido político.

Danilo Toro prefiere no mencionar figuras, pero dice que no ve ninguna con opción, ya que el modelo político no produce liderazgos, es el modelo político que debe producir y no lo hace.

Recuerda que en Panamá la gente vota por figuras más que por partidos y por eso es que las decepciones son inmediatas, no hay fidelidad.

Para el analista Jaime Porcell, también está la opción de perder los comicios venideros y asegurar el triunfo en el 2029, tomando en cuenta el razonamiento de que ningún gobierno repite en Panamá.

No obstante, el analista considera como peligroso ello, porque si al final el PRD sale muy desgastado pone en riesgos gobiernos locales y espacios dentro de la Asamblea Nacional.

En el caso de Porcell, si ve que la figura dentro del PRD con más simpatía fuera del partido es la diputada Zulay Rodríguez, no obstante, ella no lleva opción en su propio colectivo.

En el caso del expresidente Martín Torrijos, el analista señala que esta figura está más preocupada por lograr la presidencia en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que en una candidatura presidencial.

Entre junio y julio se conocerá la figura presidencial del gobernante PRD, y a partir de allí se verá que opciones pueda tener para ganar en los comicios del 5 de mayo.

