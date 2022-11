Las razones para callar a EPASA: Lasso y Niño, la conexión de Varela con Odebrecht

La conexión de los dineros de Odebrecht con el expresidente Juan Carlos Varela también fue expuesta por los diarios del grupo EPASA, en momentos que el Ministerio Público, a cargo de Kenia Porcell y los medios de comunicación aliados al varelismo, trataban de ocultar la información.

Incluso, se trató en ese entonces de ocultar parte del pedido judicial del gobierno de Suiza sobre los allegados de Varela, en este caso el banquero Juan Antonio Niño y su empresa Active Capital.

Los diarios de EPASA también pusieron en el tapete el vínculo de Odebrecht con la fundación Don James y el doctor Jaime Lasso, por donde se trianguló el dinero al expresidente Varela.

Todo ello se publicó entre 2017 y 2018, cuando Varela tenía todo el poder sobre el Ministerio Público, el Consejo de Seguridad, la Policía y medios de comunicación que decía llamarse libres.

Una de esas publicaciones se dio el 29 de noviembre de 2018, cuando se denunció que la entones procuradora Porcell junto a las fiscales anticorrupción del Ministerio Público protegían al presidente Varela ante las investigaciones por la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en Panamá.

Las fiscales, en una conferencia de prensa, evitaron hablar además de la sociedad Active Capital Holdings Corp, una de las sociedades de Odebrecht desde las que se transferían millones de dólares a cambio de contratos. En esta empresa figuran Margarita de Niño, Juan Antonio Niño y Jaime Lasso, allegados a la cúpula gubernamental.

Margarita de Niño es cuñada del diputado José Luis "Popi" Varela, hermano del presidente de la República.

Ante la pregunta si dentro de la estructura de coimas de Odebrecht existe una posible vinculación con el presidente Varela, la ex fiscal anticorrupción Moore explicó que la línea de tiempo de esta estructura de coimas figuró hasta el 2014 y solo en esta fecha el Ministerio Público ha centrado sus investigaciones.

El cuestionamiento surge debido a que en el 2017, Ramón Fonseca Mora, expresidente del Partido Panameñista, frente a la entrada del Ministerio Público en medio de un grupo de periodistas, confirmó que el presidente Varela había recibido coimas de la empresa Odebrecht.

Sin embargo, la fiscal Zuleyka Moore indicó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos firmó acuerdos e hizo referencia a este periodo donde se hicieron los pagos y es en este lapso de tiempo en que el Ministerio Público centra su investigación.

"A mí el presidente Varela, que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo", declaró Fonseca en febrero del 2017.

Además de Fonseca Mora, el 4 de septiembre de 2017, Jaime Lasso excónsul de Panamá en Corea del Sur, declaró en indagatoria que Odebrecht donó fondos para la campaña electoral del Partido Panameñista.

Moore además dijo que en el 2014, se dieron estas declaraciones en el despacho de la exprocuradora Ana Belfon mediante dos expedientes que se cerraron por falta de vinculación.

Meses antes, los diarios de EPASA también publicaron que Jaime Lasso, el presidente de la Fundación Don James, declaró ante las autoridades judiciales que fue el puente para conectar a varias figuras del panameñismo con la empresa brasileña, entre ellos "Popi" Varela con André Rabello, el encargado de Odebrecht en Panamá.

Tras estas declaraciones, un informe de la Dirección de Investigación Judicial reveló que la Fundación Don James habría recibido más de 20 millones de dólares de Odebrecht.

El exdiputado Varela está vinculado económicamente a Don James, tal y como lo muestran cheques de la fundación a nombre de una de sus sociedades, así como a una de sus tarjetas de crédito.

Tanto el exdiputado como su hermano Juan Carlos Varela dijeron en 2014 que los dineros que recibían de la Fundación Don James eran producto del negocio de compra de tierras que tenía su familia con Jaime Lasso.

Pero la trama Odebrecht también golpeó, por otro lado, a "Popi" Varela. Documentos oficiales confirman la relación de los esposos Juan Antonio Niño y Margarita de Niño con las cuentas de Active Capital Holdings BVI, sociedad que figura en las investigaciones de Suiza sobre el escándalo de Odebrecht.

Las revelaciones ratifican el nexo de parientes cercanos a "Popi" Varela, con la trama de Odebrecht.

Los documentos son un formulario que Multibank remitió a las autoridades judiciales, como resultado de las investigaciones que se realizan en Panamá a solicitud del Gobierno de Suiza.

El primer documento revela que Juan Antonio Niño y su esposa, Margarita de Niño -cuñada de Varela-, son firmantes en la cuenta de Multibank directamente relacionada con la empresa Active Capital Holdings BVI.

A la fecha, el Ministerio Público ha sido muy opaco en la información que maneja y los procesos contra Fundación Don James y Active Capital.

