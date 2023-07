Martinelli: 'Pido que se unan a mí por un Panamá mejor'

El candidato presidencial del partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli, se declaró este domingo admirador de la fortaleza del pueblo panameño, el cual debe enfrentar día a día múltiples obstáculos para salir adelante.

Martinelli, al dirigirse a sus copartidarios y al pueblo, solicitó ser escuchado como un amigo y un panameño real que ha pasado por momentos difíciles.

Precisamente esa fortaleza en medio de la adversidad es la que Martinelli les pide a los panameños, consciente de que actualmente el país está mal.

"He sufrido de ansiedad y he estado al borde de perderlo todo. Pero no pierdan la fe, tengan esperanza de que sus problemas se van a resolver. Quien no se rinde es un ganador", expuso durante su discurso en el Hotel El Panamá.

En este sentido, el líder de Realizando Metas confía en ocupar de nuevo la silla presidencial porque "lo que uno se propone para mejorar el país, uno lo logra".

Martinelli, además, recordó que nadie puede negar que su equipo de trabajo mejoró la vida de los panameños durante el gobierno que presidió.

"No me vas a ver sentado y hablando paja. Siempre actúo. He aprendido a identificar a solo los que prometen y no cumplen. Pido que se unan a mí por un Panamá mejor. No nos dejemos joder ni pisotear", expuso.

Aconsejó, en tanto, a los panameños observar la trayectoria y no confiar en sonrisas con dientes blanqueados.

Por otro lado no olvidó como sus adversarios políticos han intentado difamarlo, con acusaciones infundadas porque temen que su ineficiencia vuelva a quedar en evidencia.

"Les tiemblan las piernas porque voy a demostrar lo ineficientes y descarados que son, solo buscan chupar de la teta del Estado", subrayó.

De acuerdo con el aspirante presidencial, en su gestión mejorará la calidad de vida, la educación y los empleos de los panameños, tal y como lo hizo hace más de una década, con obras de gran impacto.

“Mi propuesta es simple, vamos a volver a mejorar la vida de todos. Enfrentaremos la desigualdad. Implementaremos políticas que ayuden a la gente de la clase popular a salir de la pobreza. No permitiremos que el peor Panamá se convierta en una realidad”, precisó.

